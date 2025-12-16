Мольфар дал совет женщинам, что категорически нельзя дарить мужчинам на Новый год

Подарок. / © Unsplash

В канун Нового года мы часто встаем перед выбором - что же подарить мужу, парню, брату или папе. Хочется выбрать подарок, который не только порадует и будет полезен. Впрочем, важно помнить, что некоторые презенты могут скрыто нести конфликты, финансовые потери или даже удалять близких людей.

Какие подарки не стоит дарить мужчинам на Новый год, рассказал украинский мольфар Максим Гордеев .

Максим Гордеев советует выбирать подарки, несущие энергию радости, развития и гармонии. Это могут быть книги, сертификаты на впечатления, текстиль, духи.

"Главное - дарить с искренней любовью и положительным намерением", - подчеркнул мольфар.

Ножи и острые предметы

Эти аксессуары – самые опасные подарки с энергетической точки зрения, говорит мольфар. Чем подарок может "разрезать" дружбу, партнерство или родственные отношения. Любой острый предмет символизирует разрыв связей, конфликты и агрессию. Энергия таких вещей деструктивна – даже если это коллекционный или охотничий набор.

Часы

Этот практичный подарок в энергетической системе символизирует отсчет времени жизни, ограничения и быстротечности. Даря часы, вы неосознанно программируете человека на ощущение давления времени, спешки и тревожности. Мольфар подчеркнул, что это особенно опасно для мужчин, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям.

Пустые кошельки и портмоне

По словам мольфара, энергия денег очень чувствительна к символам. Пустой кошелек – это прямая ссылка на финансовую нестабильность и даже бедность.

Впрочем, если вы очень хотите подарить такой аксессуар, обязательно положите туда купюру или монету, чтобы активировать энергию достатка и процветания.

Обувь

Мольфар объясняет: по древним эзотерическим законам, обувь символизирует путь человека. Преподнося такой подарок, вы вмешиваетесь жизненную дорогу и можете неосознанно "отправить" человека от себя. Кроме того, существует поверье, что подаренная обувь приводит к расставанию или отчуждению.

Зеркало

Зеркало – мощный магический артефакт, сохраняющий энергетические отпечатки всех, кто в него смотрел. Подаренное зеркало может нести чужие программы, отрицательные эмоции или даже энергетические привязки. Мольфар отмечает, что разбитое зеркало из подарка считается особенно плохой приметой.

