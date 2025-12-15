Як не втрапити на тисячі євро штрафу в Німеччині: досвід українки

Німеччина / © УНІАН

Українка, яка живе в Німеччині, поділилася досвідом отримання штрафів через незнання місцевих правил і заборон.

Вона наголосила, що перед поїздкою чи переїздом до іншої країни важливо дізнатися про закони та звичаї, аби уникнути неприємностей.

Поліна переїхала до Німеччини у березні 2022 року. За її словами, одним із перших штрафів стало покарання за нелегальне завантаження фільмів та ігор з інтернету – він склав 1300 євро.

Також українка розповіла про штрафи за порушення правил користування електроскейтом. Виявилося, що кататися на ньому по велодоріжках заборонено, і штраф міг сягнути 1500 євро, але завдяки адвокату вдалося зменшити суму до 250 євро.

Ще один випадок стався під час велосипедної поїздки: чоловік блогерки випадково зачепив літнього німця, який впав і зламав ніс. Українка очікувала великого штрафу, але він склав лише 35 євро.

Крім того, через відсутність заднього ліхтаря на велосипеді пара отримала штраф у 25 євро, навіть попри те, що ліхтарі того ж дня вкрали.

"Щоб не отримувати штрафи, якщо ти живеш у Німеччині, треба сидіти вдома і нікуди не виходити. Бо активне життя тут вести дорого", – підсумувала блогерка.

