"Территория потеряна": Трамп о мирном договоре и гарантиях безопасности
Трамп заявил, что для Украины «территория потеряна», но пообещал гарантии безопасности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «украинцы уже потеряли территорию».
Об этом он сказал во время разговора с журналистами в Овальном кабинете Белого дома сегодня, 15 декабря.
«Смотрите, честно говоря, они (украинцы — Ред.) уже потеряли эту территорию. Я имею в виду, что территория потеряна», — заявил глава Белого дома в ответ на вопрос о том, придется ли Украине отдавать какую-то территорию России.
В то же время Трамп заверил, что США работают вместе с Европой над гарантиями безопасности для Украины.
«О гарантиях безопасности — мы работаем, мы работаем над этим с Европой. Европа будет большей частью этого. И мы работаем над гарантией безопасности, чтобы война не началась снова», — заверил американский президент.
Также он сказал, что нет временных ограничений для достижения соглашения, и «временные ограничения — это когда мы его достигнем».
Напомним, Трамп заявил, что сейчас мы ближе к миру в Украине, чем когда-либо раньше.