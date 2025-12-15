"Территория потеряна": Трамп о мирном договоре и гарантиях безопасности

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что «украинцы уже потеряли территорию».

Об этом он сказал во время разговора с журналистами в Овальном кабинете Белого дома сегодня, 15 декабря.

«Смотрите, честно говоря, они (украинцы — Ред.) уже потеряли эту территорию. Я имею в виду, что территория потеряна», — заявил глава Белого дома в ответ на вопрос о том, придется ли Украине отдавать какую-то территорию России.

В то же время Трамп заверил, что США работают вместе с Европой над гарантиями безопасности для Украины.

«О гарантиях безопасности — мы работаем, мы работаем над этим с Европой. Европа будет большей частью этого. И мы работаем над гарантией безопасности, чтобы война не началась снова», — заверил американский президент.

Также он сказал, что нет временных ограничений для достижения соглашения, и «временные ограничения — это когда мы его достигнем».

Напомним, Трамп заявил, что сейчас мы ближе к миру в Украине, чем когда-либо раньше.