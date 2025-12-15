Наступні переговори України та США: з’явилися деталі про час і локацію

Минулі переговори у Маямі / © Фото з соціальних мереж

Реклама

Цього тижня у США може відбутися новий раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів щодо підготовки проєкту мирної угоди. Ймовірним місцем зустрічі називають Маямі.

Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформоване джерело.

За інформацією видання, у переговорах візьмуть участь робочі групи, зокрема представники військових структур. Очікується, що сторони розглядатимуть карти та інші матеріали, необхідні для підготовки майбутньої угоди.

Реклама

Раніше у Вашингтоні заявляли про прогрес у переговорах щодо України, зокрема у вирішенні найбільш складних територіальних питань. Американська сторона також повідомляла, що до безпекового блоку проєкту угоди включено всі елементи, які, на думку США, необхідні Україні для відчуття безпеки.

Крім того, за даними американських представників, у ході консультацій відбулося зближення позицій між Києвом і Вашингтоном щодо ситуації навколо Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією.

Також нагадаємо, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” запланоали на 16 грудня 2025 року. Зустріч відбудеться в режимі онлайн.