НАТО проведе новий "Рамштайн" щодо допомоги Україні: коли і що обговорюватимуть

Прапор НАТО та України / © Shutterstock

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» запланоали на 16 грудня 2025 року. Зустріч відбудеться в режимі онлайн.

Про це повідомили на офіційному сайті НАТО.

До засідання має доєднатися Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте.

Нагадаємо, попередня зустріч у цьому форматі відбулася 15 жовтня 2025 року. За результатами попереднього «Рамштайну» партнери оголосили про низку важливих рішень щодо військової допомоги.

На майбутній зустрічі 16 грудня очікується обговорення подальших потреб Сил оборони України та координація нових пакетів військової допомоги від країн-союзників.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готує відкриття у Берліні одного з перших офісів, який буде сфокусований на розвитку співпраці з Німеччиною у сфері оборонної промисловості. Зокрема на експорті зброї та реалізації спільних виробничих проєктів.

Президент України Володимир Зеленський провів у Німеччині критично важливий раунд переговорів із посередниками президента США Дональда Трампа щодо мирного плану і заявив, що Київ готовий піти на компроміс.