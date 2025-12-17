Харизма замість знань: Трамп пояснив вибір Стіва Віткоффа для важливих перемовин

Дональд Трамп і Стів Віткофф / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф не мав глибоких знань про країни, з якими йому довелося працювати, зокрема про Росію та її кордони, коли був залучений до переговорних процесів.

Про це Трамп заявив під час брифінгу.

За словами глави Білого дому, рішення доручити Віткоффу переговори було ухвалене не через його досвід у міжнародній політиці, а завдяки його здібностям до укладання угод та особистим якостям.

“У нього була неймовірна харизма. Він був рієлтором у Нью-Йорку. Є в мене й інші хлопці, що вміють укладати угоди, але перед угодою треба пройти справжнє пекло. Ми цього не хотіли”, — зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що представників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера потрібно замінити, бо “вони, здається, упереджені щодо України”.