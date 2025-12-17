- Дата публикации
Харизма вместо знаний: Трамп объяснил выбор Стива Уиткоффа для важных переговоров
Стив Уиткофф не имел глубоких знаний о странах, с которыми работал, в частности о России, но был избран из-за харизма и умения заключать соглашения.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф не имел глубоких знаний о странах, с которыми ему пришлось работать, в частности, о России и ее границах, когда был вовлечен в переговорные процессы.
Об этом Трамп заявил во время брифинга.
По словам главы Белого дома, решение поручить Уиткофф переговоры было принято не из-за его опыта в международной политике, а благодаря его способностям к заключению соглашений и личным качествам.
"У него была невероятная харизма. Он был риелтором в Нью-Йорке. Есть у меня и другие ребята, умеющие заключать соглашения, но перед соглашением нужно пройти настоящий ад. Мы этого не хотели", - отметил Трамп.
Напомним, ранее сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера нужно заменить , потому что "они, кажется, предвзяты в отношении Украины".