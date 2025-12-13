"Честный компромисс" вместо капитуляции: NYT раскрыло детали украинского контрплана для Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Украина пытается перехватить инициативу в мирных переговорах , отвергнув ультиматумы администрации президента США Дональда Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский передал Белому дому контрпредложение, которое должно остановить требования Трампа по капитуляции.

О деталях закрытой переписки между Киевом и Вашингтоном узнало издание The New York Times.

20 пунктов против 28

Ранее Трамп направил план по 28 пунктам, который, по словам источников, «очень напоминал российские тезисы». В частности, от Украины потребовали отказаться от большего количества земель, чем сейчас оккупированные Россией, и официально отречься от НАТО.

Украинский ответ состоит из 20 пунктов и трех документов. Как отмечают европейские и американские чиновники, Киев убрал из плана Трампа пункты, пересекающие «красные линии»:

Украина настаивает , что сохранит контроль над районами (в частности на востоке), которые сейчас содержат ВСУ, и которые план Трампа предлагал отдать. НАТО: Киев выдал требование об отказе от вступления в Альянс, чтобы сохранить хотя бы принцип «открытой двери».

Гарантии через Конгресс

Зеленский подчеркнул, что ему не нужен второй Будапештский меморандум. Главное условие – реальные гарантии безопасности, которые обязут США и Европу защитить Украину в случае нового нападения.

Чтобы эти гарантии не отменили после смены власти в США, Киев требует их ратификации на самом высоком уровне.

«Документ о гарантиях безопасности, над которым мы работаем, в конце концов пойдет в Конгресс. Нам нужны действенные гарантии», - заявил Зеленский журналистам.

Идея «свободной зоны» от США

Переговоры идут тяжело. По данным NYT, американская сторона уже начала давить на Киев и предлагает создать свободную экономическую зону на подконтрольной Украине части Донбасса. Идея состоит в том, что там не будет ни украинских, ни русских войск.

Зеленский относится к этому скептически, ведь это не требует от россиян выхода из всего Донбасса.

"Если вы говорите с нами о компромиссе, вы должны предлагать честный компромисс", - прокомментировал он предложение американцев.

Трамп теряет терпение

В Белом доме дают понять, что время идет. Представительница Трампа Кэролайн Левитт заявила, что президент «чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны».

«Он не хочет больше разговоров. Он хочет действий. Он хочет, чтобы эта война закончилась», – передала она настроение Трампа.

В то же время, аналитики признают: Россия вряд ли согласится на украинский контрплан. Однако этот шаг Киева важен, чтобы показать конструктивную позицию и не разрешить Трампу обвинить Украину в срыве переговоров.

Напомним, в выходные Виткофф проведет «решающую встречу» с Зеленским и европейскими лидерами. США считают, что эта встреча будет иметь решающее значение, поскольку Вашингтон стремится как можно скорее установить мир.