Війна
393
1 хв

Росія зазнала суттєвих втрат на фронті: Генштаб оновив дані

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат на фронті, наближаючись до позначки у 1,2 млн особового складу.

Ірина Лаб'як
Знищений російський танк

Знищений російський танк / © Getty Images

Втрати російської армії у війні проти України на 17 грудня сягають 1 192 350 бійців ліквідованими та пораненими. Так, лише за добу українські військові знищили або поранили 1 730 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 17 грудня

Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 року до 17 грудня 2025 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 192 350 (+1 730) осіб,

  • танків — 11 427 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 23 758 (+21) од.

  • артилерійських систем — 35 205 (+33) од.

  • реактивних систем залпового вогню — 1 571 (+1) од.

  • засобів протиповітряної оборони — 1 262 (+1) од.

  • літаків — 432 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 91 386 (+167) од.

  • крилатих ракет — 4 073 (+0) од.

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.

  • підводних човнів — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 70 361 (+179) од.

  • спеціальної техніки — 4 027 (+1) од.

До слова, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що Україна зазнає значних втрат, що є для нього особистим болем, проте наголосив, що втрати російських загарбників у рази вищі. Генерал наголосив, що українські воїни захищають рідну землю, тоді як агресор цілеспрямовано нищить мирні міста та економіку України.

