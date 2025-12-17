- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 393
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія зазнала суттєвих втрат на фронті: Генштаб оновив дані
Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат на фронті, наближаючись до позначки у 1,2 млн особового складу.
Втрати російської армії у війні проти України на 17 грудня сягають 1 192 350 бійців ліквідованими та пораненими. Так, лише за добу українські військові знищили або поранили 1 730 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 17 грудня
Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 року до 17 грудня 2025 орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 192 350 (+1 730) осіб,
танків — 11 427 (+6) од.
бойових броньованих машин — 23 758 (+21) од.
артилерійських систем — 35 205 (+33) од.
реактивних систем залпового вогню — 1 571 (+1) од.
засобів протиповітряної оборони — 1 262 (+1) од.
літаків — 432 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 91 386 (+167) од.
крилатих ракет — 4 073 (+0) од.
кораблів/катерів — 28 (+0) од.
підводних човнів — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 70 361 (+179) од.
спеціальної техніки — 4 027 (+1) од.
До слова, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що Україна зазнає значних втрат, що є для нього особистим болем, проте наголосив, що втрати російських загарбників у рази вищі. Генерал наголосив, що українські воїни захищають рідну землю, тоді як агресор цілеспрямовано нищить мирні міста та економіку України.