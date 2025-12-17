Росія приховує правду про Куп’янськ: в ISW розкрили деталі контратаки ЗСУ

Куп′янськ / © Getty Images

Кремль намагається знецінити значення контратаки Сил оборони України в Куп’янську, водночас поширюючи заяви про нібито повний контроль над містом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що такі інформаційні вкиди мають створити хибне враження неминучого прориву російських військ і вплинути як на українське суспільство, так і на позицію західних партнерів.

Що насправді відбувається в Куп’янську

За даними українських військових джерел, на які посилається ISW, у самому Куп’янську залишаються близько 200 російських окупантів. Водночас їхнє логістичне забезпечення суттєво ускладнене через успішні операції Сил оборони України.

Аналітики підкреслюють: реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від того, що транслюють російські державні медіа.

Останнім часом російські офіційні особи та пропагандисти поширювали заяви про збереження контролю над Куп’янськом. Зокрема, вони звинувачували президента України Володимира Зеленського у фальсифікації відео, знятого ним у місті 11 грудня.

Крім того, окремі російські мілблогери публікували так звані геолокаційні відео з військовослужбовцями ЗС РФ на півдні Куп’янська. Втім, ці матеріали не спростовують просування українських сил.

Показово, що навіть у російському інформаційному просторі немає єдності. Частина військових блогерів різко критикує державні ЗМІ Росії за замовчування реальної ситуації на Куп’янському напрямку.

Вони прямо звинувачують російську владу у приховуванні втрат і масштабу української контратаки, визнаючи складне становище ЗС РФ у місті.

Яке реальне просування ЗСУ

За оцінкою ISW станом на 16 грудня, українські війська на Куп’янському напрямку утримували позиції та мали локальні просування. Геолокаційні відео від 15 грудня свідчать про рух Сил оборони на схід від Куп’янська — в районі північної Петропавлівки.

Ситуація в Куп′янську / © Інститут вивчення війни (ISW)

Кадри від 16 грудня також вказують на просування українських підрозділів у центральній частині Куп’янська, де раніше російські війська намагалися проводити інфільтраційні дії.

Водночас, за даними ISW, 15–16 грудня російські війська здійснювали атаки в межах Куп’янська, а також на північ, схід і південний схід від міста — поблизу Голубівки, Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Курилівки та Куп’янська-Вузлового.

Російські мілблогери повідомляють і про контратаки Сил оборони України на півдні міста.

Чому росіянам невигідна правда

В ISW наголошують: заниження значення боїв у Куп’янську є частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля. Її мета — створити тиск на Україну та Захід і нав’язати тезу про необхідність поступок у потенційних переговорах.

Попри це, реальна динаміка боїв свідчить про те, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною та мінливою, а українські сили продовжують чинити активний опір і просуватися вперед.

Нагадаємо, операція зі звільнення та зачистки Куп’янська на Харківщині триває.

Російські війська відрізані від постачання, частина окупантів здається в полон, інших ліквідовують. За словами речника ОСУВ «Дніпро» Віктора Трегубова, міські бої є складними, тому Сили оборони діють обережно, зберігаючи життя військових і цивільних.

Також він зазначив, що ворог не має можливості перекинути підкріплення до Куп’янська, інакше не допустив би фактичного оточення міста.