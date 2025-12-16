Не лише мобілізація: ветеран розповів, як зміцнити український фронт

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Ситуація на фронті залишається складною, і Україні потрібен системний підхід, щоб вистояти у війні, яка ще триватиме.

Про це розповів 24 Каналу ветеран, лицар ордена Богдана Хмельницького Богдан Мельник.

«Щоб Україна вистояла, потрібна ефективна мобілізація, яка буде загальною. Не можна обирати, кого залучати, а кого залишати. Важливо також оцінити всі підприємства з точки зору їхньої стратегічної важливості», — зазначив він.

Мельник наголосив, що війна змінює підходи до роботи держави і залучення робочої сили.

«Потрібні державні програми працевлаштування ветеранів та освоєння нових професій жінками», — пояснив ветеран.

Це дозволить правильно розподілити людські ресурси.

Він підкреслив, що проблема не лише в умінні воювати, а й у командуванні.

«Ми володіємо статистикою. Не може бути в одній бригаді 50% самовільних залишень, в іншій — 90%, а в третій — 10%. Люди, які тікають, будуть в будь-якій бригаді, але є командири, чия поведінка дестабілізує ситуацію на полі бою», — сказав Мельник.

Ветеран запропонував проводити оцінку командирів і призначати їх на інші ролі, якщо вони не справляються зі своїми завданнями. Це допоможе зменшити втрати та підвищити ефективність підрозділів.

Він також наголосив на важливості довіри всередині країни.

«Люди віддають своє життя та останні гроші, а на фоні цього ми чуємо про корупційні історії на мільярди. Це дестабілізує українське суспільство.», — сказав Мельник.

Нагадаємо, Україна, попри потужний тиск Росії та масовані атаки по цивільній інфраструктурі, продовжує успішно тримати оборону.

Полковник армії США у відставці Джон Світ зазначає, що для посилення позицій країні потрібні конкретні військові переваги від партнерів: безпольотна зона, багаторівнева протиповітряна оборона, удари по логістичних вузлах РФ, надання далекобійних систем озброєння та знищення виробничих потужностей, де виготовляють дрони та ракети.

Експерт підкреслює, що комплексний підхід — від захисту неба до руйнування логістики ворога — може дати Україні стратегічну перевагу.