РФ щосили заперечує заяву України ураження субмарини і відхрещується від критичного пошкодження підводного човна

Російська субмарина

Росія відкинула заяву Служби безпеки України про те, що українські підводні дрони завдали критичних пошкоджень російському підводному човну в Чорному морі та вивели його з ладу.

Про це пише Sky News.

За словами СБУ, внаслідок удару безпілотних підводних апаратів було серйозно пошкоджено підводний човен проєкту «Варшавянка», що нібито змусило його припинити виконання бойових завдань. Водночас у Росії цю інформацію назвали неправдивою.

Командування Чорноморського флоту РФ заявило, що «інформація українських спецслужб про нібито знищення одного з російських підводних човнів не відповідає дійсності».

У російській заяві також стверджується, що жоден корабель чи підводний човен Чорноморського флоту, які перебували в бухті бази Новоросійськ, не зазнали ушкоджень, а їхні екіпажі нібито не постраждали внаслідок «диверсії».

В Україні ж зазначали, що вартість одного підводного човна типу «Варшавянка» становить близько 400 мільйонів доларів. З огляду на міжнародні санкції, будівництво аналогічного підводного човна для Росії може обійтися вже у суму до 500 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що у порту Новоросійська підводні дрони Sub Sea Baby Служби безпеки України вразили підводний човен класу 636.3 "Варшав’янка". За наявною інформацією, субмарина зазнала критичних ушкоджень та фактично виведена з бойового складу.

Як зазначають силовики, операцію проводили спільно 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України. Це перший задокументований випадок успішного ураження бойового підводного човна безпосередньо в пункті базування за допомогою підводних дронів.

Раніше повідомлялося, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, який належить до "тіньового флоту" РФ.