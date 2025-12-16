- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 2 хв
РФ щосили заперечує заяву України ураження субмарини і відхрещується від критичного пошкодження підводного човна
Росія заявила, що інформація СБУ про критичне пошкодження українськими підводними дронами російського підводного човна «Варшавянка» не відповідає дійсності.
Росія відкинула заяву Служби безпеки України про те, що українські підводні дрони завдали критичних пошкоджень російському підводному човну в Чорному морі та вивели його з ладу.
Про це пише Sky News.
За словами СБУ, внаслідок удару безпілотних підводних апаратів було серйозно пошкоджено підводний човен проєкту «Варшавянка», що нібито змусило його припинити виконання бойових завдань. Водночас у Росії цю інформацію назвали неправдивою.
Командування Чорноморського флоту РФ заявило, що «інформація українських спецслужб про нібито знищення одного з російських підводних човнів не відповідає дійсності».
У російській заяві також стверджується, що жоден корабель чи підводний човен Чорноморського флоту, які перебували в бухті бази Новоросійськ, не зазнали ушкоджень, а їхні екіпажі нібито не постраждали внаслідок «диверсії».
В Україні ж зазначали, що вартість одного підводного човна типу «Варшавянка» становить близько 400 мільйонів доларів. З огляду на міжнародні санкції, будівництво аналогічного підводного човна для Росії може обійтися вже у суму до 500 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що у порту Новоросійська підводні дрони Sub Sea Baby Служби безпеки України вразили підводний човен класу 636.3 "Варшав’янка". За наявною інформацією, субмарина зазнала критичних ушкоджень та фактично виведена з бойового складу.
Як зазначають силовики, операцію проводили спільно 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України. Це перший задокументований випадок успішного ураження бойового підводного човна безпосередньо в пункті базування за допомогою підводних дронів.
Раніше повідомлялося, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, який належить до "тіньового флоту" РФ.