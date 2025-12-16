ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Зеленський прибув до Нідерландів — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Нідерландів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Нідерландів.

Інформацію про приліт глави держави підтвердили в Офісі президента, пише «Суспільне».

Літак з президентом України приземлився у Нідерландах. Про прибуття в європейську країну журналістам повідомив радник президента Дмитро Литвин.

Нагадаємо, що раніше Зеленський відверто розповів про вибори та чи буде референдум щодо мирної угоди.

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie