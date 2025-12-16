- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 83
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський прибув до Нідерландів — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський прилетів до Нідерландів.
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Нідерландів.
Інформацію про приліт глави держави підтвердили в Офісі президента, пише «Суспільне».
Літак з президентом України приземлився у Нідерландах. Про прибуття в європейську країну журналістам повідомив радник президента Дмитро Литвин.
Нагадаємо, що раніше Зеленський відверто розповів про вибори та чи буде референдум щодо мирної угоди.