Зеленский прибыл в Нидерланды - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нидерланды.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Нидерланды.

Информацию о прилете главы государства подтвердили в Офисе президента, пишет «Общественное».

Самолет с президентом Украины приземлился в Нидерландах. О прибытии в европейскую страну журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин.

Напомним, что ранее Зеленский откровенно рассказал о выборах и будет ли референдум по мирному соглашению .

