Зеленский прибыл в Нидерланды - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нидерланды.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Нидерланды.
Информацию о прилете главы государства подтвердили в Офисе президента, пишет «Общественное».
Самолет с президентом Украины приземлился в Нидерландах. О прибытии в европейскую страну журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин.
Напомним, что ранее Зеленский откровенно рассказал о выборах и будет ли референдум по мирному соглашению .