Скрытые «секреты» известной чеснокодавки, о которых вы не знали: может колоть орехи, отделяет косточки, открывает бутылки

Как использовать чеснокодавку правильно: не только для выжимания овоща

Неизвестные функции чеснокодавки

Чеснокодавку можно найти на кухне почти каждого жителя. Большинство людей используют ее исключительно по прямому назначению — для измельчения чеснока. Однако эта, казалось бы, простая вещь является удивительно многофункциональным инструментом, способным заменить целый набор кухонных приспособлений, утверждают эксперты.

Скрытые функции чеснокодавки

Первое, что привлекает внимание, это интегрированные в корпус вспомогательные элементы. Часто на торцах или вдоль ручек можно найти специальные выступы, которые сразу превращают прибор в надежную открывалку для бутылок. Таким образом, он всегда готов выручить во время застолья.

Чеснокодавкой можно открывать бутылки// фото: crafthandmade

Во-вторых, это мощный инструмент для работы с орехами. Ручки чеснокодавки не просто обеспечивают удобный хват, они часто имеют специальные плоские выемки, рассчитанные на размещение твердой скорлупы. Благодаря рычажному эффекту, сжав ручки, можно легко и эффективно расколоть грецкий орех или фундук, выполняя роль крепкого орехокола.

Чеснокодавка для орехов // фото: crafthandmade

Третий, наиболее специализированный «секрет», — это ее способность выступать в роли экстрактора косточек. Это особенно ценно в сезон консервации. На одной стороне устройства находится небольшая чаша, куда помещается плод (вишня, черешня или маслина), а на противоположной ручке расположен металлический стержень. При сжатии этот стержень аккуратно проталкивается через плод, выталкивая косточку, что значительно ускоряет процесс подготовки ингредиентов для варенья или маринадов.

Чеснокодавка для удаления косточек// фото: crafthandmade

Одной из малоизвестных функций чеснокодавки является ее способность выступать в роли миниатюрной соковыжималки. Этот прибор предлагает оригинальный и достаточно эффективный способ получения свежевыжатого сока, например, из граната. Вместо чеснока в рабочую камеру помещают зерна очищенного плода или небольшой кусочек. Благодаря значительному давлению, создаваемому при сжатии ручек, жидкость интенсивно добывается.

Чеснокодавака для выжимки сока

И, наконец, чеснокодавка может выполнять функцию «экстренного инструмента». Благодаря своей прочности и конструкции, создающей сильное рычажное давление, чеснокада может выручить далеко за пределами кухни. Ее можно использовать, чтобы обеспечить крепкое сцепление с туго затянутыми крышками на банках или бутылках, помогая их открутить.

Чеснокодавка для откручивания крышек

Кроме того, прибор может служить в качестве импровизированного ключа для небольших гаек или фурнитуры, когда под рукой нет специализированного набора инструментов.

