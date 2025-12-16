Приховані «секрети» відомої часникодавки, про які ви не знали: лущить горіхи, відділяє кісточки, відкриває пляшки

Невідомі функції часникодавки

Реклама

Часничницю можна знайти на кухні чи не кожного жителя. Більшість людей використовують її виключно за прямим призначенням — для подрібнення часнику. Проте ця, здавалося б, проста річ є напрочуд багатофункціональним інструментом, здатним замінити цілий набір кухонних пристосувань., стверджують експерти.

Приховані функції часникодавки

Перше, що привертає увагу, — це інтегровані в корпус допоміжні елементи. Часто на торцях або вздовж ручок можна знайти спеціальні виступи, які одразу перетворюють прилад на надійну відкривачку для пляшок. Таким чином, він завжди готовий виручити під час застілля.

Часникодавкою можна відкривати пляшки// фото: crafthandmade

По-друге, це потужний інструмент для роботи з горіхами. Ручки часникодавки не просто забезпечують зручний хват, вони часто мають спеціальні плоскі виїмки, розраховані на розміщення твердої шкаралупи. Завдяки ефекту важеля, стиснувши ручки, можна легко та ефективно розколоти волоський горіх або фундук, виконуючи роль міцного горіхоколу.

Реклама

Часникодавка для горіхів // фото: crafthandmade

Третій, найбільш спеціалізований «секрет», — це її здатність виступати в ролі екстрактора кісточок. Це особливо цінно під час сезону консервації. На одній стороні приладу знаходиться невелика чаша, куди поміщається плід (вишня, черешня або маслина), а на протилежній ручці розташований металевий стрижень. При стисканні цей стрижень акуратно проштовхується через плід, виштовхуючи кісточку, що значно прискорює процес підготовки інгредієнтів для варення чи маринадів.

Часникодавка для видалення кісточок// фото: crafthandmade

Однією з маловідомих функцій пресу для часнику є його здатність виступати у ролі мініатюрного соковитискача. Цей прилад пропонує оригінальний і досить ефективний спосіб отримання свіжого соку, наприклад, із граната. Замість часнику, у робочу камеру поміщають зерна очищеного плода або невеликий шматочок. Завдяки значному тиску, який створюється при стисканні ручок, рідина інтенсивно видобувається.

Часнкодавака для витискання соку

І нарешті, часникодавка може виконувати функцію «екстреного інструмента». Завдяки своїй міцності та конструкції, що створює сильний важільний тиск, часникодавка може виручити далеко за межами кухні. Її можна використовувати, щоб забезпечити міцне зчеплення з туго затягнутими кришками на банках чи пляшках, допомагаючи їх відкрутити.

Часрникодавка для выдкручування кришок

Крім того, прилад може слугувати як імпровізований ключ для невеликих гайок чи фурнітури, коли під рукою немає спеціалізованого набору інструментів.