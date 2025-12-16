Эрдоган обратился с предупреждением к Украине и РФ: что он заявил

Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Россию и Украину от ударов по коммерческим и гражданским судам. Заверил, что удары по судам не приносят никакой пользы или преимущества ни Украине, ни России.

Об этом он сказал во время выступления перед турецкими послами в Анкаре, передает Daily Sabah.

Угроза мореходству и Конвенция Монтре

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает тщательно придерживаться Конвенции Монтре, чтобы предотвратить масштабирование войны в акватории Черного моря.

Реклама

«Однако недавние взаимные атаки представляют серьезную угрозу безопасности судоходства в Черном море. Атаки на коммерческие и гражданские суда не приносят пользы никому. Мы четко передаем наши предупреждения по этому вопросу обеим сторонам», — заявил турецкий лидер.

В медиа отметили, что согласно положениям Конвенции Монтре (1936 год), Анкара контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, имея право ограничивать проход военных кораблей находящихся в конфликте стран. До сих пор этот механизм обеспечивал стабильность Турции. Однако в последние недели боевые действия начали распространяться и на воды, близкие к турецким территориальным границам.

Инцидент с беспилотником

Хотя Эрдоган в своем выступлении прямо не комментировал операцию по сбитию аппарата, Министерство обороны Турции предоставило детали происшествия.

По информации ведомства, турецкие истребители F-16 перехватили и уничтожили «неуправляемый» беспилотник, летевший со стороны Черного моря. Объект идентифицировали как потерявший контроль БпЛА. Чтобы избежать возможных последствий, его сбили в безопасной зоне за пределами населенных пунктов. Официальная Анкара не называет страну, которой принадлежал аппарат.

Реклама

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ провела масштабную специальную операцию в акватории порта Новороссийска, в результате которой была поражена подлодка ВМФ РФ.

Также сообщалось, что ночью против вторника, 16 декабря, российская армия атаковала беспилотниками Одесскую область. Прошло без пострадавших. В результате атаки на территории одного из предприятий возник масштабный пожар.