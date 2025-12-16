"Мира не будет": дипломат объяснил, зачем Киев согласился обсуждать выборы во время войны

Дипломат Роман Бессмертный / © УНИАН

Пока Вашингтон и европейские столицы ищут «формулу мира», Кремль рассматривает только два сценария развития событий, и ни один из них не предполагает подлинного прекращения войны.

Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в эфире "Эспрессо".

Надежды президента США Дональда Трампа и некоторых европейских лидеров на скорейшее мирное соглашение разбиваются о реальность российских амбиций. Москва не рассматривает «третий вариант» — компромиссный мир, о котором мечтают на Западе.

Две стратегии Кремля

По словам дипломата, стратегическая цель России остается неизменной – поглощение Украины. Изменяются только инструменты.

«Что касается позиции Кремля, у него есть две опции — захватить Украину либо руками Дональда Трампа, либо силой, войной. Третьей опции, о которой мечтает Трамп, может быть, кто-то еще в Европе, нет», — подчеркнул Бессмертный.

Зачем Киев пошел на уступки

Бессмертный прокомментировал согласие украинской делегации обсуждать болезненные вопросы: проведение выборов и отсрочку вступления в НАТО. Он называет это "дипломатическим и тактическим шагом", хотя признает его юридическую сомнительность.

«И первое, и второе противоречат Конституции Украины, где четко декларируется курс в НАТО… Относительно выборов — невозможно провести их во время военного положения… Поэтому ни первое, ни второе не конституционно», — пояснил эксперт.

Этот рискованный шаг был сделан, чтобы дать Трампу окончательно понять: проблема не в неуступчивости Киева, а в том, что Москва не готова к конструктиву в принципе.

Сигнал для Вашингтона

В качестве примера дипломат привел ситуацию с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Как только тот заговорил о перемирии под выборы, Москва мгновенно ответила отказом. То же произошло и сегодня, 16 декабря, после заявления европейских стран.

«Все равно Москва сегодня, 16 декабря, устами Пескова сказала: „Нет!“… Этот заочный диалог должен дать Вашингтону понять, что у Кремля нет опции мира», — подытожил Бессмертный.

Теперь главный вопрос — хватит ли этих аргументов команде Трампа, чтобы понять: договариваться с Путиным о «середине» невозможно.

