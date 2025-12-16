За СЗЧ могут ввести новые санкции — детали инициативы Генштаба

Генштаб инициирует усиление ответственности за СЗЧ / © скриншот с видео

В Верховной Раде готовятся рассмотреть законодательные изменения ответственности за самовольное оставление воинской части (СЗЧ). Речь идет о введении ограничений, похожих на применяемые к должникам по уплате алиментов.

Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью LIGA.net.

По его словам, соответствующее обращение в парламент поступило от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как отметил народный депутат, в наработанных законопроектах речь идет о ряде административных ограничений для военнослужащих, самовольно покинувших часть. В частности, обсуждается возможность блокирования социальных выплат, хотя этот вопрос остается дискуссионным из-за конституционных гарантий.

«В законопроектах, предлагающих принять Вооруженные силы, есть нормы, похожие на механизмы, применяемые к лицам, не уплачивающим алименты», — пояснил Костенко.

Напомним, в случае задолженности по алиментам действующее законодательство предусматривает не только арест счетов, но и временные ограничения, в частности выезд за границу, управление транспортными средствами, владение оружием и право на охоту.

По словам Романа Костенко, законопроект в ближайшее время будут рассматривать профильные комитеты — правоохранительный и национальной безопасности. После этого документ может быть вынесен на голосование в сессионном зале парламента.

Он также уточнил, что в предложенных нормах пока речь не идет об уголовной ответственности — предусматриваются именно административные, хотя и достаточно жесткие, меры влияния.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал о «реформе» системы перевода военнослужащих, возвращающихся со статусом «Самовольное оставление части» (СЗЧ).

На днях введен упрощенный механизм отправки онлайн рекомендательного письма на военнослужащего от воинской части, в которую он желает перевестись, в воинскую часть, где он проходит службу.