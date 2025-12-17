Маск против Безоса: два радикально разных сценария будущего человечества в космосе

Космос / © Unsplash

Космос десятилетиями был простором фантазий писателей и футурологов, но сегодня человечество впервые реально пытается воплотить эти идеи в жизнь.

Об этом пишет CNN.

Решающую роль в этом процессе играют Илон Маск и Джефф Безос – владельцы SpaceX и Blue Origin соответственно. Совокупное состояние миллиардеров превышает 630 миллиардов долларов и уже приближается к объемам финансирования NASA за всю его 66-летнюю историю.

Илон Маск сосредоточен на колонизации Марса. Он мечтает создать самодостаточный город на Красной планете, куда сначала отправятся работы, а потом люди. В перспективе Маск не исключает тераформирование Марса – изменения его климата и атмосферы. Однако ученые скептически относятся к этой идее, отмечая, что современные технологии не позволяют сделать планету пригодной для жизни.

Джефф Безос считает колонизацию других планет лишней. Он поддерживает концепцию так называемых колоний О'Нила — гигантских орбитальных станций вблизи Земли, которые будут вращаться, создавая искусственную гравитацию. По его замыслу промышленность и ресурсоемкие производства должны быть вынесены за пределы планеты, а Земля останется местом для жизни и отдыха.

Эксперты отмечают, что у обеих моделей серьезные технические, финансовые и этические вызовы. Среди рисков – концентрация колоссальных богатств в руках нескольких корпораций, экологическое влияние массовых запусков ракет, а также опасности для жизни людей в космической среде.

В то же время активное участие частных компаний уже оказывает существенное влияние на государственные программы. NASA все чаще адаптирует свои миссии к возможностям SpaceX и Blue Origin. В частности, SpaceX получила контракт на доставку астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.

Несмотря на все противоречия, и Маск и Безос убеждены: будущее человечества — за выходом за пределы Земли. Однако часть ученых подчеркивает, что ни одна космическая колония не заменит нашу планету, и в конце концов человечеству придется повернуть взор — к сохранению Земли.

