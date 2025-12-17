ТСН в социальных сетях

Политика
955
1 мин

Основа гарантий безопасности для Украины и законопроект о санкциях за покупку российской нефти: главные новости ночи 17 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российская нефть

Российская нефть / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 декабря 2025 года:

  • Лукашенко заявил, что Путин якобы хочет мира с Украиной Читать далее –>

  • Трамп ввел новые ограничения на въезд в США для граждан нескольких стран Читать далее –>

  • В США разработали двухпартийный законопроект о санкциях за покупку российской нефти Читать далее –>

  • NYT: США и Европа согласовали проект гарантий безопасности для Украины: что он предполагает Читать далее –>

  • Эрдоган обеспокоен ударами по гражданским судам в Черном море Читать дальше –>

955
