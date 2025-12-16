Козерог / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 17 декабря?

Нынешний день — время мистического — прежде всего духовного — преображения, когда каждый из нас меняется и становится хоть немного другим, чем был до этого. Хороший период для начала путешествий — как в прямом, так и переносном смысле этого слова: можно отправлять в поездки — особенно это касается мест, в которых мы еще не были, а можно начинать путь к новым знаниям, которые необходимы нам как для работы, так и для жизни вообще. Принимая важные решения, необходимо прислушиваться как к разуму, так и к интуиции — их тандем позволит найти выход там, где одно не справится.

Козерог

Козерогам, известным своей экономностью, а иногда и прижимистостью, сегодня просто необходимо заняться благотворительностью в любом ее виде. Оказав помощь тому, кто в ней нуждается, они не только вырастут в собственных глазах, что уже немало, но и смогут получить соответствующую благодарность — как от человека, которого они морально или материально поддержали, так и от звезд или судьбы — это начало каждый волен назвать по-своему, но суть бумеранга добра от этого не меняется.