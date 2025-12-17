Как выбрать подержанное авто с дешевым содержанием - советы экспертов

СТО / © pixabay.com

Покупка автомобиля на вторичном рынке может существенно сэкономить средства, однако ошибка в выборе способна превратить выгодную сделку в постоянный источник расходов. Специалисты советуют обращать внимание не только на цену, но и на будущие расходы на содержание авто.

Об этом пишет издание "Твоя МАШИНА”.

Эксперты отмечают, что желание сэкономить часто заставляет покупателей обращаться к вторичному рынку, однако именно там скрывается больше всего рисков. Одним из главных условий безопасной покупки является реальное техническое состояние автомобиля.

По словам специалистов автосервиса, большой пробег сам по себе не является приговором, если машина регулярно обслуживалась и имеет подтвержденную сервисную историю. Зато автомобили с пробегом более 200 тысяч километров без документального подтверждения обслуживания могут требовать значительных вложений сразу после покупки.

Специалисты советуют не полагаться исключительно на собственный опыт при осмотре автомобиля. Если покупатель не имеет достаточных технических знаний, оптимальным вариантом является привлечение знакомого механика или проведение полноценной диагностики на СТО. Затраты на проверку, по словам экспертов, в любом случае будут значительно меньше, чем дальнейший ремонт скрытых неисправностей.

Отдельное внимание советуют уделять технической сложности автомобиля. Турбированные двигатели, вариаторные и роботизированные коробки передач могут выглядеть привлекательно по цене, однако их ремонт и обслуживание являются дорогими.

Именно поэтому владельцы таких авто часто продают их со скидками. Для тех, кто ищет надежный и недорогой в эксплуатации транспорт, специалисты рекомендуют выбирать машины с атмосферными двигателями и механической коробкой передач.

Также важно заранее просчитать регулярные расходы после покупки. Речь идет не только о расходах топлива, но и о потреблении моторного масла, стоимости фильтров, ремней и других расходников. Эксперты предостерегают: иногда доступная цена автомобиля скрывает слишком дорогое ежедневное содержание, что быстро нивелирует первоначальную экономию.

Отдельным фактором, который непосредственно влияет на долговечность автомобиля, является стиль вождения. Даже самая надежная модель не выдержит агрессивной эксплуатации и игнорирования базовых правил ухода. Плавная езда, прогрев двигателя в холодное время года, своевременное техническое обслуживание и быстрое реагирование на незначительные неисправности значительно продлевают ресурс авто.

Что касается брендов, то, по статистике, наименее прихотливыми к обслуживанию остаются автомобили японских и корейских производителей. Запчасти к ним широко доступны на рынке, а их стоимость, как правило, не является критичной для бюджета владельца.

