Політика
104
1 хв

Основа безпекових гарантів для України та законопроєкт про санкції за купівлю російської нафти: головні новини ночі 17 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Російська нафта

Російська нафта / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 грудня 2025 року:

  • Лукашенко заявив, що Путін нібито хоче миру з Україною Читати далі –>

  • Трамп запровадив нові обмеження на в’їзд до США для громадян кількох країн Читати далі –>

  • У США розробили двопартійний законопроєкт про санкції за купівлю російської нафти Читати далі –>

  • NYT: США та Європа погодили проєкт безпекових гарантій для України: що він передбачає Читати далі –>

  • Ердоган занепокоєний ударами по цивільних суднах у Чорному морі Читати далі –>

104
