Основа безпекових гарантів для України та законопроєкт про санкції за купівлю російської нафти: головні новини ночі 17 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Лукашенко заявив, що Путін нібито хоче миру з Україною Читати далі –>
Трамп запровадив нові обмеження на в’їзд до США для громадян кількох країн Читати далі –>
У США розробили двопартійний законопроєкт про санкції за купівлю російської нафти Читати далі –>
NYT: США та Європа погодили проєкт безпекових гарантій для України: що він передбачає Читати далі –>
Ердоган занепокоєний ударами по цивільних суднах у Чорному морі Читати далі –>