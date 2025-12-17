В пригороде Ейска на Кубани раздались взрывы: сообщают об атаке дронов

Взрывы в России / © ТСН.ua

В пригороде русского Ейска Краснодарского края ночью раздались мощные взрывы. По предварительным данным, российская противовоздушная оборона якобы отражает воздушную атаку беспилотников.

Как сообщают местные жители, по меньшей мере три взрыва были слышны непосредственно в Ейске и в окрестностях города. Очевидцы утверждают, что от громких звуков «дрожали стекла в оконных рамах», а в небе был виден «огненный шар».

Также взрывы фиксировались в Славянском районе Краснодарского края. По словам жителей, в разных частях района наблюдали вспышки в небе, а в одном из населенных пунктов видно зарево от пожара. Предварительно, ПВО работает по дронам-камикадзе.

По свидетельствам очевидцев, атака началась около 00:45 по местному времени и продолжается по сей день. В общей сложности люди насчитали около десяти взрывов. Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Ейск, а также Саратов и Энгельс. Кроме того, в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на работу.

Напомним, накануне спецназовцы Центра «Альфа» СБУ атаковали дронами российскую нефтедобывающую платформу имени Филановского в Каспийском море. СБУ подтвердила по меньшей мере четыре попадания по платформе, принадлежащей «Лукойл-Нижневолжскнефть». В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин.