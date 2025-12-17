Астролог назвал знаки Зодиака, которые живут в погоне за адреналином

Гороскоп / © Credits

Реклама

Для одних — это любовь, для других — профессия, которой они увлечены, для третьих — искусство, а есть и те, для кого «жизнь без риска, все равно, что еда без соли». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые живут в погоне за адреналином.

Овен

Овны — знак стихии огня, причем молодого и яркого, поэтому они не понимают, как можно, образно говоря, «тлеть», им нужно только «гореть», и адреналин в этом смысле дает им ощущение полноты жизни: как только дело, которым они занимаются, становится менее рискованным, они начинают искать другое.

Водолей

Водолеям адреналин нужен как воздух — именно он помогает представителям этого — самого творческого — знака зодиакального круга обрести вдохновение, без которого они не могут не только работать, но и жить. Неудивительно, что они всюду ищут возможность «взвинтить» свою нервную систему до крайности.

Реклама

Скорпион

Скорпионы, являющиеся мастерами в создании экстремальных ситуаций в отношениях с окружающими — особенно близкими — людьми, максимум адреналина получают от конфликтов, но не бурных и коротких, а спокойных и неторопливых, в течение которых они как будто бы играют с огнем, сами до конца не понимая, чем все закончится в результате.

Читайте также: