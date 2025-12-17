Астрологический прогноз на 17 декабря

Изумруд / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо контролировать всплески эмоций — они могут привести к неприятным, а в некоторых случаях и непоправимым, последствиям.

Символ дня: жезл.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: ультрамарин.

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр.

За какую часть тела отвечает: ноги: икры, лодыжки, стопы.

Болезни дня: велика вероятность проблем с кровью, поэтому сегодня ее лучше не сдавать.

Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и быстро сбываются.

Табу дня: необходимо избегать сквозняков, отказаться от холодных напитков и одеваться по погоде.

Цитата дня: «Людям легче держать на языке раскаленные угли, чем тайну» (Сократ).

