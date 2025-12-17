- Дата публикации
Астрологический прогноз на 17 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо контролировать всплески эмоций — они могут привести к неприятным, а в некоторых случаях и непоправимым, последствиям.
Символ дня: жезл.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: ультрамарин.
Счастливые камни дня: изумруд, адуляр.
За какую часть тела отвечает: ноги: икры, лодыжки, стопы.
Болезни дня: велика вероятность проблем с кровью, поэтому сегодня ее лучше не сдавать.
Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и быстро сбываются.
Табу дня: необходимо избегать сквозняков, отказаться от холодных напитков и одеваться по погоде.
Цитата дня: «Людям легче держать на языке раскаленные угли, чем тайну» (Сократ).
