"СОЧ только в штурмовые войска": нововведения от Генштаба вызвали скандал и критику

Теперь из СОЧ только в штурмовые войска / © t.me/DeepStateUA

Реклама

В Генеральном штабе ВСУ заявили о «реформе» системы перевода военнослужащих, возвращающихся со статусом «Самовольное оставление части» (СОЧ). Однако новые директивы, устанавливающие приоритет передачи таких бойцов исключительно в штурмовые части, вызвали острую критику из-за игнорирования потребностей линейных бригад.

Об этом говорится в аналитическом обзоре от мониторингового проекта Deep State.

Суть изменений: электронизация и приоритет для «штурмовых войск»

По данным Deep State, в медийном пространстве обсуждались две директивы по СВЧ. После этого Генштаб заявил о проведении предусматривающих реформ:

Реклама

Электронный обмен рекомендательными письмами (отношениями) между воинскими частями. Упрощение механизма назначения на должности вернувшихся из СЗЧ бойцов.

Главная цель командования, по словам аналитиков, — «борьба» с процессом перевода через СОЧ, который стал распространенным механизмом перехода между подразделениями.

Критика: игнорирование Ставки и дефицит в бригадах

Deep State отмечает, что, несмотря на положительное заявление об электронном документообороте, внутренние нормативные акты имеют критические последствия:

Принудительное пополнение: директивы устанавливают приоритет передачи бойцов из батальонов резерва в определенные «штурмовые полки, батальоны и несколько бригад». Десантно-штурмовых войск (ДШУ) в этом списке нет .

Саботаж решения Ставки: Аналитики считают, что указание о придании приоритету отдельным «штурмовым войскам» фактически игнорирует решение Ставки Верховного главнокомандующего (президента) о справедливом разделении бойцов между бригадами.

Кадровый кризис: в то время как линейные бригады «кричат о нехватке людей и теряют из-за этого позиции», пополнение бойцами СОЧ было «последним глотком воздуха» для многих подразделений.

«Очень странно наблюдать, как саботируется решение Ставки Верховного Главнокомандующего, где хитрыми и коварными способами продолжает пополняться состав одних войск, пока бригады, годами державшие участки, их теряют, потому что есть критическая нехватка людей», — заключают в Deep State.

Проблема перевода не решена

Аналитики Deep State утверждают, что «реформа» не решает корни проблемы перевода. Они отмечают, что механизм перевода через СОЧ, хотя и был «пробелом», оставался действенным механизмом для бойцов реализовать нормальный переход к другим подразделениям.

Реклама

Новые же ограничения сковывают военнослужащих на этом выборе, демотивируют их и заставляют получать ограниченный выбор продления службы.

Напомним, в Украине засекретили данные о количестве СОЧ и дезертирстве.