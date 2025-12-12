- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 912
- Время на прочтение
- 2 мин
"СОЧ только в штурмовые войска": нововведения от Генштаба вызвали скандал и критику
Эксперты бьют тревогу: новые ограничения по переводу бойцов демотивируют и игнорируют решение Ставки.
В Генеральном штабе ВСУ заявили о «реформе» системы перевода военнослужащих, возвращающихся со статусом «Самовольное оставление части» (СОЧ). Однако новые директивы, устанавливающие приоритет передачи таких бойцов исключительно в штурмовые части, вызвали острую критику из-за игнорирования потребностей линейных бригад.
Об этом говорится в аналитическом обзоре от мониторингового проекта Deep State.
Суть изменений: электронизация и приоритет для «штурмовых войск»
По данным Deep State, в медийном пространстве обсуждались две директивы по СВЧ. После этого Генштаб заявил о проведении предусматривающих реформ:
Электронный обмен рекомендательными письмами (отношениями) между воинскими частями.
Упрощение механизма назначения на должности вернувшихся из СЗЧ бойцов.
Главная цель командования, по словам аналитиков, — «борьба» с процессом перевода через СОЧ, который стал распространенным механизмом перехода между подразделениями.
Критика: игнорирование Ставки и дефицит в бригадах
Deep State отмечает, что, несмотря на положительное заявление об электронном документообороте, внутренние нормативные акты имеют критические последствия:
Принудительное пополнение: директивы устанавливают приоритет передачи бойцов из батальонов резерва в определенные «штурмовые полки, батальоны и несколько бригад». Десантно-штурмовых войск (ДШУ) в этом списке нет.
Саботаж решения Ставки: Аналитики считают, что указание о придании приоритету отдельным «штурмовым войскам» фактически игнорирует решение Ставки Верховного главнокомандующего (президента) о справедливом разделении бойцов между бригадами.
Кадровый кризис: в то время как линейные бригады «кричат о нехватке людей и теряют из-за этого позиции», пополнение бойцами СОЧ было «последним глотком воздуха» для многих подразделений.
«Очень странно наблюдать, как саботируется решение Ставки Верховного Главнокомандующего, где хитрыми и коварными способами продолжает пополняться состав одних войск, пока бригады, годами державшие участки, их теряют, потому что есть критическая нехватка людей», — заключают в Deep State.
Проблема перевода не решена
Аналитики Deep State утверждают, что «реформа» не решает корни проблемы перевода. Они отмечают, что механизм перевода через СОЧ, хотя и был «пробелом», оставался действенным механизмом для бойцов реализовать нормальный переход к другим подразделениям.
Новые же ограничения сковывают военнослужащих на этом выборе, демотивируют их и заставляют получать ограниченный выбор продления службы.
Напомним, в Украине засекретили данные о количестве СОЧ и дезертирстве.