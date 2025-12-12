ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
2 хв

"СЗЧ тільки у штурмові війська": нововведення від Генштабу викликали скандал і критику

Експерти б’ють на сполох: нові обмеження щодо переведення бійців демотивують та ігнорують рішення Ставки.

Тепер із СЗЧ тільки в штурмові війська

Тепер із СЗЧ тільки в штурмові війська / © t.me/DeepStateUA

У Генеральному штабі ЗСУ заявили про «реформу» системи переведення військовослужбовців, які повертаються зі статусом «Самовільне залишення частини» (СЗЧ). Проте нові директиви, що встановлюють пріоритет передачі таких бійців виключно у штурмові частини, викликали гостру критику через ігнорування потреб лінійних бригад.

Про це йдеться в аналітичному огляді від моніторингового проєкту Deep State.

Суть змін: електронізація та пріоритет для «штурмових військ»

За даними Deep State, в медійному просторі обговорювалися дві директиви щодо СЗЧ. Після цього Генштаб заявив про проведення реформ, які передбачають:

  1. Електронний обмін рекомендаційними листами (відношеннями) між військовими частинами.

  2. Спрощення механізму призначення на посади бійців, які повернулися з СЗЧ.

Головна мета командування, за словами аналітиків, — «боротьба» з процесом переведення через СЗЧ, який став поширеним механізмом переходу між підрозділами.

Критика: ігнорування Ставки та дефіцит у бригадах

Deep State наголошує, що, попри позитивну заяву про електронний документообіг, внутрішні нормативні акти мають критичні наслідки:

  • Примусове поповнення: директиви встановлюють пріоритет передачі бійців з батальйонів резерву в певні «штурмові полки, батальйони та декілька бригад». Десантно-штурмових військ (ДШВ) у цьому списку немає.

  • Саботаж рішення Ставки: Аналітики вважають, що вказівка про надання пріоритету окремим «штурмовим військам» фактично ігнорує рішення Ставки Верховного головнокомандувача (президента) про справедливий розподіл бійців між бригадами.

  • Кадрова криза: у той час як лінійні бригади «кричать про нестачу людей і втрачають через це позиції», поповнення бійцями СЗЧ було «останнім ковтком повітря» для багатьох підрозділів.

«Дуже дивно спостерігати, як саботується рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, де хитрими і підступними способами продовжує поповнюватися склад одних військ, поки бригади, які роками тримали ділянки, їх втрачають, бо є критична нестача людей», — підсумовують у Deep State.

Проблема переведення не вирішена

Аналітики Deep State стверджують, що «реформа» не вирішує корінь проблеми переведення. Вони зазначають, що механізм переведення через СЗЧ, хоча і був «прогалиною», але залишався дієвим механізмом для бійців реалізувати нормальний перехід до інших підрозділів.

Нові ж обмеження сковують військовослужбовців у цьому виборі, демотивують їх і змушують отримувати обмежений вибір продовження служби.

Нагадаємо, в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства.

Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie