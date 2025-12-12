"СЗЧ тільки у штурмові війська": нововведення від Генштабу викликали скандал і критику

Тепер із СЗЧ тільки в штурмові війська / © t.me/DeepStateUA

У Генеральному штабі ЗСУ заявили про «реформу» системи переведення військовослужбовців, які повертаються зі статусом «Самовільне залишення частини» (СЗЧ). Проте нові директиви, що встановлюють пріоритет передачі таких бійців виключно у штурмові частини, викликали гостру критику через ігнорування потреб лінійних бригад.

Про це йдеться в аналітичному огляді від моніторингового проєкту Deep State.

Суть змін: електронізація та пріоритет для «штурмових військ»

За даними Deep State, в медійному просторі обговорювалися дві директиви щодо СЗЧ. Після цього Генштаб заявив про проведення реформ, які передбачають:

Електронний обмін рекомендаційними листами (відношеннями) між військовими частинами. Спрощення механізму призначення на посади бійців, які повернулися з СЗЧ.

Головна мета командування, за словами аналітиків, — «боротьба» з процесом переведення через СЗЧ, який став поширеним механізмом переходу між підрозділами.

Критика: ігнорування Ставки та дефіцит у бригадах

Deep State наголошує, що, попри позитивну заяву про електронний документообіг, внутрішні нормативні акти мають критичні наслідки:

Примусове поповнення: директиви встановлюють пріоритет передачі бійців з батальйонів резерву в певні «штурмові полки, батальйони та декілька бригад». Десантно-штурмових військ (ДШВ) у цьому списку немає .

Саботаж рішення Ставки: Аналітики вважають, що вказівка про надання пріоритету окремим «штурмовим військам» фактично ігнорує рішення Ставки Верховного головнокомандувача (президента) про справедливий розподіл бійців між бригадами.

Кадрова криза: у той час як лінійні бригади «кричать про нестачу людей і втрачають через це позиції», поповнення бійцями СЗЧ було «останнім ковтком повітря» для багатьох підрозділів.

«Дуже дивно спостерігати, як саботується рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, де хитрими і підступними способами продовжує поповнюватися склад одних військ, поки бригади, які роками тримали ділянки, їх втрачають, бо є критична нестача людей», — підсумовують у Deep State.

Проблема переведення не вирішена

Аналітики Deep State стверджують, що «реформа» не вирішує корінь проблеми переведення. Вони зазначають, що механізм переведення через СЗЧ, хоча і був «прогалиною», але залишався дієвим механізмом для бійців реалізувати нормальний перехід до інших підрозділів.

Нові ж обмеження сковують військовослужбовців у цьому виборі, демотивують їх і змушують отримувати обмежений вибір продовження служби.

Нагадаємо, в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства.