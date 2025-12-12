Відключення світла 13 грудня: які графіки діятимуть в Україні

Відключення світла / © ТСН

Завтра, 13 грудня, в усіх регіонах України для споживачів будуть застосовуватися графіки відключень. Все через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє «Укренерго».

Отож, для побутових споживачів застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). А для промислових споживачів — діятимуть графіки обмеження потужності.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, енергетики пояснили, чому попри складну ситуацію в енергетиці частина України обходиться без відключень світла.

Також повідомлялося, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні очікується зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними.