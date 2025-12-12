ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 13 грудня: які графіки діятимуть в Україні

Графіки ГПВ діятимуть в усіх регіонах України через пошкодження енергосистеми.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Завтра, 13 грудня, в усіх регіонах України для споживачів будуть застосовуватися графіки відключень. Все через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє «Укренерго».

Отож, для побутових споживачів застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). А для промислових споживачів — діятимуть графіки обмеження потужності.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, енергетики пояснили, чому попри складну ситуацію в енергетиці частина України обходиться без відключень світла.

Також повідомлялося, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні очікується зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie