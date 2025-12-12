ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
2 хв

Розвішував білизну і загинув: причина смерті виявилася рідкіснішою за удар блискавки

Під час домашніх справ 38-річний британець потрапив у смертельну пастку. Обставини його смерті вражають.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сушка білизни

Сушка білизни / © Credits

У британському Йоркширі під час звичайної хатньої роботи загинув 38-річний чоловік. Обставини його смерті коронер назвав надзвичайно рідкісними — такими, що трапляються навіть рідше, ніж удар блискавки або падіння метеорита.

Про це повідомило видання Mirror.

Трагедія сталася 1 лютого 2011 року. Браян Депледж, батько двох дітей, перебував у вітальні свого будинку та розвішував мокру білизну після дощового дня. Для цього він використовував кімнатну сушарку — поширену складану вішалку для білизни.

Під час розвішування чоловік раптово впав. Унаслідок падіння конструкція сушарки обвалилася і накрила його. Як з’ясувалося під час слідства, Браян опинився затиснутим у рамі.

Детектив-інспектор Марк Лонг, який давав свідчення, повідомив, що пластикові перекладини сушарки щільно обхопили тулуб і шию чоловіка. Спроби вибратися лише ускладнювали ситуацію: рухи призводили до ще більшого стискання тіла. Поліція описала цей механізм як «ефект котячої колиски», коли елементи конструкції створюють додатковий тиск під час руху.

Консультант-патологоанатом доктор Філіп Бетмен заявив у суді, що характер травм відповідає асфіксії, за своїм впливом подібній до повішення. У загиблого зафіксували глибокі вм’ятини на грудях і шиї, а також застійні явища в легенях, що вказувало на удушення.

Після завершення розслідування коронер професор Пол Маркс виніс вердикт про випадкову смерть. Він наголосив, що за свою професійну практику ніколи не стикався з подібним випадком і підкреслив виняткову рідкісність такого збігу обставин.

Загибель Браяна Депледжа стала важким ударом для його родини. На момент трагедії його синові Раяну було 11 років, а доньці Шоні — 18. Рідні пізніше розповідали про глибокий шок і складність усвідомлення втрати чоловіка та батька, який загинув у власному домі під час виконання звичайної побутової справи.

Нагадаємо, пошуки 18-річного Джошуа Меддакса з американського штату Колорадо завершилися моторошним відкриттям лише через сім років. Підлітка, який 2008 року просто вийшов на коротку прогулянку і не повернувся додому, виявили всередині димоходу за милю від його оселі. Обставини його смерті досі породжують запитання.

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie