Розвішував білизну і загинув: причина смерті виявилася рідкіснішою за удар блискавки

Сушка білизни / © Credits

Реклама

У британському Йоркширі під час звичайної хатньої роботи загинув 38-річний чоловік. Обставини його смерті коронер назвав надзвичайно рідкісними — такими, що трапляються навіть рідше, ніж удар блискавки або падіння метеорита.

Про це повідомило видання Mirror.

Трагедія сталася 1 лютого 2011 року. Браян Депледж, батько двох дітей, перебував у вітальні свого будинку та розвішував мокру білизну після дощового дня. Для цього він використовував кімнатну сушарку — поширену складану вішалку для білизни.

Реклама

Під час розвішування чоловік раптово впав. Унаслідок падіння конструкція сушарки обвалилася і накрила його. Як з’ясувалося під час слідства, Браян опинився затиснутим у рамі.

Детектив-інспектор Марк Лонг, який давав свідчення, повідомив, що пластикові перекладини сушарки щільно обхопили тулуб і шию чоловіка. Спроби вибратися лише ускладнювали ситуацію: рухи призводили до ще більшого стискання тіла. Поліція описала цей механізм як «ефект котячої колиски», коли елементи конструкції створюють додатковий тиск під час руху.

Консультант-патологоанатом доктор Філіп Бетмен заявив у суді, що характер травм відповідає асфіксії, за своїм впливом подібній до повішення. У загиблого зафіксували глибокі вм’ятини на грудях і шиї, а також застійні явища в легенях, що вказувало на удушення.

Після завершення розслідування коронер професор Пол Маркс виніс вердикт про випадкову смерть. Він наголосив, що за свою професійну практику ніколи не стикався з подібним випадком і підкреслив виняткову рідкісність такого збігу обставин.

Реклама

Загибель Браяна Депледжа стала важким ударом для його родини. На момент трагедії його синові Раяну було 11 років, а доньці Шоні — 18. Рідні пізніше розповідали про глибокий шок і складність усвідомлення втрати чоловіка та батька, який загинув у власному домі під час виконання звичайної побутової справи.

Нагадаємо, пошуки 18-річного Джошуа Меддакса з американського штату Колорадо завершилися моторошним відкриттям лише через сім років. Підлітка, який 2008 року просто вийшов на коротку прогулянку і не повернувся додому, виявили всередині димоходу за милю від його оселі. Обставини його смерті досі породжують запитання.