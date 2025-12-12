- Дата публікації
Зеленський розкрив деталі переговорів про мир в Україні: що відбувається за лаштунками
Зеленський повідомив про активний день дипломатичних контактів та міжнародних консультацій.
12 грудня Рустем Умєров доповів щодо роботи української переговорної команди.
Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.
«На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки», — зазначив Зеленський.
За словами Зеленського, у Сполучених Штатах уже розпочала роботу група з економіки, відбудови та інвестицій.
«З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці: Премʼєр-міністерка Свириденко, віцепремʼєр Качка та міністр Соболев. Також залучаються експерти», — додав президент.
Третій напрям роботи — постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів.
«Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров», — повідомив Зеленський.
Президент наголосив, що на всіх напрямах мета в України одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення — гарантованими.
Нагадаємо, Зеленський запропонував встановити режим припинення вогню на час проведення президентських виборів в Україні. Він підкреслив, що безпека є ключовою умовою, а США можуть надати найбільшу допомогу.
«Припинення вогню має тривати щонайменше на період виборчого процесу та голосування», — додав глава держави.