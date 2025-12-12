Зеленський розкрив деталі переговорів про мир в Україні: що відбувається за лаштунками

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Реклама

12 грудня Рустем Умєров доповів щодо роботи української переговорної команди.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

«На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки», — зазначив Зеленський.

Реклама

За словами Зеленського, у Сполучених Штатах уже розпочала роботу група з економіки, відбудови та інвестицій.

«З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці: Премʼєр-міністерка Свириденко, віцепремʼєр Качка та міністр Соболев. Також залучаються експерти», — додав президент.

Третій напрям роботи — постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів.

«Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров», — повідомив Зеленський.

Реклама

Президент наголосив, що на всіх напрямах мета в України одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення — гарантованими.

Нагадаємо, Зеленський запропонував встановити режим припинення вогню на час проведення президентських виборів в Україні. Він підкреслив, що безпека є ключовою умовою, а США можуть надати найбільшу допомогу.

«Припинення вогню має тривати щонайменше на період виборчого процесу та голосування», — додав глава держави.