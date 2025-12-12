- Дата публікації
У Кремлі зробили заяву щодо перемир’я з Україною на час виборів: подробиці
Кремль заявив про «прагнення миру», але відкинув будь-яке тимчасове перемир’я з Україною.
Росія прагне працювати на мир, проте не зацікавлена працювати на перемир’я з Україною.
Таку цинічну заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова цитують пропагандистські ЗМІ.
Він також назвав ідею референдуму щодо територіального питання «обманом» та пригрозив Києву відмовою у «перепочинку» у разі таких спроб.
«Росія хоче працювати на мир, а не на перемир’я з Україною. Про бажання Зеленського провести референдум з територіального питання: якщо це привід перевести дух, то це у Києва не пройде», — заявив Пєсков.
Також додав, що нібито перемир’я в Україні «стане обманом та запудрюванням мізків».
«Потрібен довгостроковий мир. Мир в Україні має бути забезпечений надійними гарантіями», — підсумував речник Кремля.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував встановити режим припинення вогню під час президентських виборів в Україні, на проведенні яких наполягають США.
Водночас, Зеленський пояснив, що проведення виборів можливе лише якщо забезпечити безпеку, «і Америка може допомогти із цим найбільше».