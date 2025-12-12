Німеччина звинуватила РФ у дезінформації, кібератаках перед виборами та викликала посла

Німеччина / © УНІАН

Німеччина офіційно заявила про причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератак перед федеральними парламентськими виборами, через що викликала на розмову російського посла.

Про це повідомляє Spiegel.

Речник МЗС Німеччини заявив, що Берлін встановив причетність Росії до масштабної дезінформаційної операції та кібератак, здійснених напередодні федеральних виборів у лютому 2025 року. Через це до міністерства викликали посла РФ.

За словами речника німецького МЗС, кампанія під кодовою назвою Storm-1516 була спрямована на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації. У її межах через низку сайтів, стилізованих під новинні портали, поширювали фейкові матеріали. Основними мішенями інформаційних атак стали партії ХДС-ХСС та «Зелені».

Одним із вигаданих сюжетів було відео за участю чоловіка, який представлявся лікарем та стверджував, що лідер ХДС і на той момент ймовірний кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц нібито проходив лікування три роки тому через серйозні проблеми з психічним здоров’ям. Для «підтвердження» у ролику демонстрували підроблені документи.

Іншим поширеним фейком була історія про буцімто корупційний скандал на 100 млн євро за участю співлідера «Зелених», на той час віцеканцлера Роберта Габека, а також українських політиків.

Крім того, за кілька днів до виборів почали масово розганяти неправдиву інформацію про нібито підміну документів для голосування поштою — мовляв, у одному з округів Лейпцига виборцям надсилали бюлетені без партії «Альтернатива для Німеччини» у списку.

До слова, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Німеччина готує масштабний план війни з Росією. План детально описує, як до 800 тис. військових НАТО (зокрема США) будуть перекинуті на схід у разі загрози з боку Росії, якої очікують вже до 2029 року. Тестування плану виявило недоліки та підтвердило, що головні перешкоди — це правила мирного часу: повільні процедури закупівель і суворе законодавство.