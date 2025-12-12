Відключення світла взимку: прогнози експертів та найгірший сценарій для України

Чи буде світло в Україні взимку

Армія РФ намагається знищити енергетику України. Останні атаки 12 грудня лише поглибили кризу в енергосистемі, особливо в прифронтових регіонах.

Експерти прогнозують, що країна цієї зими залишатиметься під загрозою тривалих відключень світла. Також фахівці попереджають, що ситуація може різко погіршитися під час тривалих морозів.

Відключення світла в Україні: яка ситуація 12 грудня

У ніч проти 12 грудня російські безпілотники атакували енергооб’єкти в кількох регіонах, що призвело до знеструмлення значної кількості споживачів у Одеській та Донецькій областях. Локальні відключення також зафіксовані на Харківщині, повідомляє «Укренерго».

У всіх областях України продовжують діяти:

погодинні відключення світла для побутових споживачів;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Найважча ситуація спостерігається у прикордонних та прифронтових регіонах

Обмеження споживання електроенергії в Україні пов’язано зі значними руйнуваннями енергооб’єктів, які обстрілюють росіяни. У відомстві зазначають, що армія РФ здійснила вісім масованих атак на українську енергосистему з початку 2025 року.

Дефіцит потужності зростатиме

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в інтерв’ю для «Телеграф» розповів, що російські удари по енергетиці завдали пошкоджень ключовим об’єктам по всій Україні, включаючи Бурштинську ТЕС, підстанції АЕС та інфраструктуру передачі.

Наслідком цього стало посилення графіків відключень до 3-4 черг для населення.

Електростанція

За його словами, головною причиною є критична нестача генерувальної потужності, особливо в прифронтових регіонах. Енергетики не встигають відновлювати зруйновані об’єкти між атаками.

Для скорочення дефіциту Рябцев пропонує масово встановлювати малі енергетичні установки, насамперед у постраждалих областях. Також необхідні рішення від влади: погашення заборгованості на ринку, стимули для розподіленої генерації та оптимізація переліку захищених споживачів.

«Скільки триватимуть такі жорсткі графіки відключень? Доти, поки не буде компенсовано втрачену потужність», — резюмував експерт.

Українцям слід готуватися до багатьох «темних годин» взимку

Наразі в деяких регіонах України відсутнє світло до 17 годин на добу. Проте як повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко 11 грудня, ситуація може покращитися вже цими вихідними.

«Тримаю на контролі виконання рішення уряду про перегляд списку критичної інфраструктури. Очікуємо фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі», — зазначила вона у Telegram.

Однак напередодні в «Укренерго» попереджали, що відключення світла в Україні триватимуть довше.

За словами голови правління Віталія Зайченко, після нових обстрілів тривалість аварійних відключень світла в більшості областей може зрости до 12–16 годин на добу, тоді як раніше вони становили 4–8 годин.

Він зазначив, що на відновлення енергосистеми потрібні тижні, а не дні.

Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в етері «Новини.LIVE» зауважив, що українцям слід готуватися до тривалих відключень. За його словами, ворог намагається спровокувати тривалі відключення і таким чином тиснути на українців.

Своєю чергою, що цієї зими в Україні буде багато «темних годин» прогнозує інвестиційний експерт, блогер Сергій Фурса. Він наголошує, що росіяни прагнуть роз’єднати українців та посіяти ненависть до енергетиків та учасників мирних переговорів.

«Цієї зими темних годин буде багато. І цією темрявою росіяни будуть намагатися підняти найтемніші частини нашої душі, скерувати ненависть на енергетиків. На українських перемовників. На саму ідею спротиву росіянам. І наша задача — витримати. І не дати Путіну залізти нам у голову. І не дати собі перетворитись на тупих зомбі, що не здатні розуміти причинно-наслідкові звʼязки», — наголосив експерт.

Якими будуть відключення світла в Києві взимку

Народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко попереджає, що Київ протягом цієї зими стикатиметься зі складною ситуацією щодо електроенергії та тривалими відключеннями світла через критичні російські удари.

Він наголосив, що місто дефіцитне, і хоча енергетики сподіваються пом’якшити графіки, ризик нових ударів залишається.

Блекаут у Києві / © Associated Press

Кучеренко зауважив, що після російського удару по ключовій підстанції «Київська» за 30 км від міста, столиця не може отримувати додаткову потужність. Місто залежить від Рівненської та Хмельницької АЕС, а пошкоджена підстанція втратила здатність передавати електроенергію, що призвело до тривалих відключень у Києві.

«Тут свої блоки були вибиті серйозно, а місто дефіцитне. Цю зиму буде сидіти (Київ без світла, — Ред.). Але графіки можуть бути різними. Я сподіваюся, їх пом’якшать енергетики — аж поки не прилетить ще раз», — зазначив нардеп.

Чи загрожують Україні тижневі блекаути цієї зими

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко в етері «КИЇВ24» заявив, що Київ та область цієї зими залишаться в режимі 2-4 черг відключень. Водночас він переконаний, що багатоденного блекауту не станеться.

За його словами, найближче похолодання не загрожує системі.

Експерти не прогнозують тижневі блекаути в Україні / © Associated Press

Головною проблемою залишаються мережеві обмеження: Київ може забезпечити себе лише на 20-25%, а передати енергію з АЕС складно через знищення теплової та гідрогенерації.

«Важко передати електричну енергію з атомних станцій для Києва і області. Значна частина генерації — теплова та гідро — знищена. А сам Київ може забезпечити себе електроенергією лише на 20–25%», — наголосив фахівець.

Експерт спростував версію про навмисні обмеження окремих регіонів, зазначивши, що основна атака Росії спрямована на схід, південь та столицю.

Яким може бути найгірший сценарій із відключеннями світла в Україні

Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко попереджає, що настання тривалих морозів може призвести до введення аварійних та погодинних відключень електроенергії по всій Україні.

За його оцінкою, система може опинитися під критичним навантаженням, якщо морози посиляться до -10°C та нижче і триватимуть без відлиги щонайменше тиждень.

«Для нас критичним є тривалий — десь не менш як тиждень — період з температурами -10°C і нижче. При цьому споживання енергосистеми може зрости досить сильно», — зазначив глава «Укренерго».

Він зазначив, що в такому випадку покрити споживання не вдасться ні за допомогою імпорту, ні власних резервів. Це призведе не просто до планових відключень, а до аварійних вимкнень.

Разом з тим, Зайченко заявив, що за відсутності нових атак на енергетику ситуація, швидше за все, не погіршиться.

«Навряд чи буде понад чотири відключення, якщо не буде нових ударів по енергетичній інфраструктурі. Прогнози — справа невдячна в наш час, тому що ми щодня під атаками агресора», — підсумував він.

Чому в одних областях є світло, а в інших — немає

В «Укренерго» розповіли чому в одних регіонах України ситуація зі світлом складна, а натомість в інших — відключення зовсім недовготривалі.

За словами спеціалістів, причини відмінностей у графіках знеструмлень у різних областях країни зумовлені наслідками обстрілів армії РФ. Зокрема, загарбники систематично знищують об’єкти генерації, завдають ударів по інфраструктурі передавання і розподілу електрики у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах.

«Мета ворога — не лише зробити так, щоб на певній території України не було електростанцій, що працюють, а й щоб передати до них електроенергію з інших областей було максимально складно», — наголосили енергетики.

Причини відмінностей у графіках знеструмлень у різних областях країни зумовлені наслідками обстрілів армії РФ / © Unsplash

Як пояснюють у «Укренерго», енергосистема не була розрахована на нинішні умови, тому можливості передачі електроенергії на сотні кілометрів обмежені.

Щоб розвантажити магістральні мережі, доводиться вводити обмеження в регіонах, що лежать на шляху від станцій до дефіцитних областей. У тих регіонах, через які потужність не передається, обмежень може не бути, навіть можливий її профіцит, який неможливо технічно передати в найбільш пошкоджені зони.

Тому різниця в тривалості відключень між областями — це не справа «несправедливих» графіків, а наслідок російських атак.

Раніше ТСН.ua розповідав, чи дійсно продає Україна світло до Молдови. Днями в соцмережах почали ширитися чутки, що буцімто через це в будинках українців відсутня електроенергія.

