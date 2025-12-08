Чому погіршилася ситуація зі світлом: ДТЕК пояснив причини тривалих відключень до 16 годин

Відключення світла

Ситуація з електропостачанням в Україні знову погіршилася, і в деяких областях тривалість відключень зросла до 12–16 годин.

Компанія ДТЕК пояснила, що причиною цього став один із наймасштабніших російських ударів по енергетичній інфраструктурі, який відбувся у ніч проти суботи (714 ракет і дронів).

Попри ефективну роботу ППО, енергосистема зазнала серйозних пошкоджень, що безпосередньо вплинуло на обсяги доступної електроенергії.

Під ударами опинились теплові електростанції (зокрема, ТЕЦ ДТЕК) та високовольтні мережі. Через пошкодження високовольтних мереж виникла проблема з безпечним передаванням електроенергії споживачам.

Оскільки мережі не можуть безпечно прийняти та передати всю потужність, атомні електростанції (АЕС) були вимушені знизити генерацію.

"Через вимушене зниження потужності АЕС в Україні залишилося ще менше доступної електроенергії", — пояснюють фахівці.

Поки мережі не буде повністю полагоджено, атомні електростанції не зможуть відновити свою максимальну потужність. Це і є основною причиною збільшення тривалості відключень до 12–16 годин у деяких регіонах.

"Найскладнішою ситуація залишається на прифронтових територіях", — зазначили у ДТЕК.

Енергетики працюють безперервно, але відновлення пошкодженої інфраструктури потребує значного часу.

