Російський удар вплинув на роботу АЕС: у МАГАТЕ застерігають від ядерної аварії
Виробництво електроенергії на українських АЕС довелося зменшити через пошкодження електромережі.
Через масований російський повітряний удар у ніч проти 6 грудня українські атомні станції були змушені зменшити потужність.
Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
У повідомленні йдеться, що виробництво електроенергії на АЕС довелося зменшити через пошкодження електромережі внаслідок «військових дій».
«Генеральний директор Рафаель Ґроссі повторює заклик до військової стриманості, щоб уникнути ядерної аварії», — застерегли у МАГАТЕ.
Раніше повідомлялося, що головною ціллю масштабного російського обстрілу стали саме об’єкти енергетики.
У Міністерстві енергетики повідомили про пошкоджені об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Внаслідок атаки ззнеструмлено споживачів в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, протягом ночі на 6 грудня українська протиповітряна оборона знищила або нейтралізувала 615 цілей ворога, який завдав масованого удару по критичній інфраструктурі країни.