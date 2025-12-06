- Дата публикации
Российский удар повлиял на работу АЭС: в МАГАТЭ предостерегают от ядерной аварии
Производство электроэнергии на украинских АЭС пришлось уменьшить из-за повреждения электросети.
Из-за массированного российского воздушного ударав ночь на 6 декабря украинские атомные станции были вынуждены уменьшить мощность.
Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
В сообщении говорится, что производство электроэнергии на АЭС пришлось уменьшить из-за повреждения электросети в результате «военных действий».
«Генеральный директор Рафаэль Гросси повторяет призыв к военной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии», — предостерегли в МАГАТЭ.
Ранее сообщалось, что главной целью масштабного российского обстрела стали именно объекты энергетики.
В Министерстве энергетики сообщили о поврежденных объектах в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
В результате атаки обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Напомним, в течение ночи на 6 декабря украинская противовоздушная оборона уничтожила или нейтрализовала 615 целей врага, который нанес массированный удар по критической инфраструктуре страны.