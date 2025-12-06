Российский удар повлиял на работу АЭС: в МАГАТЭ предостерегают от ядерной аварии

АЭС / © ТСН

Из-за массированного российского воздушного ударав ночь на 6 декабря украинские атомные станции были вынуждены уменьшить мощность.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

В сообщении говорится, что производство электроэнергии на АЭС пришлось уменьшить из-за повреждения электросети в результате «военных действий».

«Генеральный директор Рафаэль Гросси повторяет призыв к военной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии», — предостерегли в МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что главной целью масштабного российского обстрела стали именно объекты энергетики.

В Министерстве энергетики сообщили о поврежденных объектах в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В результате атаки обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Напомним, в течение ночи на 6 декабря украинская противовоздушная оборона уничтожила или нейтрализовала 615 целей врага, который нанес массированный удар по критической инфраструктуре страны.