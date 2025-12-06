Россияне сбросили бомбу на Белгород: часть города без света

Российские самолеты / © Getty Images

Вечером в субботу, 6 декабря, в российском Белгороде, что недалеко от границы с Украиной, прогремел взрыв, после которого часть города и пригород остались без электричества. Причиной инцидента стал внештатный сход авиабомбы с российского боевого самолета.

Об этом сообщает местное издание «Пепел».

Перед взрывом в Белгороде не было объявлено ракетной опасности или воздушной тревоги из-за атаки беспилотников. Это подтверждает, что причиной стало падение собственно российской авиабомбы.

Жители домов в районе взрыва слышали гул самолета, летевшего по направлению к границе. На месте падения бомбы недалеко от электроподстанции осталась большая воронка. Здесь работают экстренные службы.

Белгородский губернатор подтвердил факт отключения электричества и заявил, что причина ЧП — «прилет неустановленного боеприпаса». По его словам, в результате взрыва пострадал один человек, который получил баротравму.

«До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии», — написал глава региона в телеграм-канале.

Кроме этого, повреждения получил грузовой автомобиль, а в двух частных домах выбило окна.

В местных пабликах сообщали о перебоях в том числе в центре города. Там частично отключили светофоры.

По подсчетам Astra, это уже как минимум 133 падения авиабомбы с российских самолетов на контролируемой РФ приграничной территории с начала 2025 года.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 6 декабря поразили инфраструктуру Рязанского нефтеперерабатывающего завода в России.