- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1947
- Время на прочтение
- 1 мин
В России назвали "причины" ночного удара по Украине
РФ совершила массированное нападение на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники.
Российская Федерация традиционно оправдалась и нашла циничную причину массированного удара по Украине этой ночью.
Об этом заявили в Минобороны страны-агрессоры.
Так, российское оборонное ведомство заявило, мол, массированная ночная атака стала ответом "на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".
Минобороны заявило, что удары нанесли "высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования". В частности, "Кинжалами".
По их данным, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики и портовая инфраструктура. Традиционно об ударах по гражданским объектам, как об уничтожении вокзала в Фастове и складов с продуктами в Луцке, оккупанты молчат.
Зато в Минобороны отрадно отчитались, мол, "целые удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".
Напомним, РФ в очередной раз совершила ночную атаку на Украину. Оккупанты запустили 704 средства воздушного нападения, в том числе 51 ракету, из которых три - "Кинжалы". ПВО уничтожило 615 целей, в том числе одну баллистическую ракету.
В частности, РФ ударила по объектам энергетики восьми областей – Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской. В течение дня объемы отключений света станут больше.