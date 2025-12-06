ТСН в социальных сетях

Политика
1947
1 мин

В России назвали "причины" ночного удара по Украине

РФ совершила массированное нападение на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники.

Елена Капник
Путин и Шойгу.

Путин и Шойгу. / © Associated Press

Российская Федерация традиционно оправдалась и нашла циничную причину массированного удара по Украине этой ночью.

Об этом заявили в Минобороны страны-агрессоры.

Так, российское оборонное ведомство заявило, мол, массированная ночная атака стала ответом "на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".

Минобороны заявило, что удары нанесли "высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования". В частности, "Кинжалами".

По их данным, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики и портовая инфраструктура. Традиционно об ударах по гражданским объектам, как об уничтожении вокзала в Фастове и складов с продуктами в Луцке, оккупанты молчат.

Зато в Минобороны отрадно отчитались, мол, "целые удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Напомним, РФ в очередной раз совершила ночную атаку на Украину. Оккупанты запустили 704 средства воздушного нападения, в том числе 51 ракету, из которых три - "Кинжалы". ПВО уничтожило 615 целей, в том числе одну баллистическую ракету.

В частности, РФ ударила по объектам энергетики восьми областей Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской. В течение дня объемы отключений света станут больше.

