Новые графики отключений света на 6 декабря: когда и где не будет электроэнергии

Отключение света

Реклама

В субботу, 6 декабря, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях продолжают действовать стабилизационные отключения электроэнергии, организованные ДТЭК. Графики предусматривают несколько очередей отключений в течение суток, преимущественно в утренние, дневные и вечерние часы.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в Telegram.

Киев — график отключения света 6 декабря

1.1 06:00-10:30 и 14:00-17:30

Реклама

1.2 06:00-08:00 и 14:00-17:30

2.1 06:00-09:00 и 14:00-17:30

2.2 06:00-10:30 и 14:00-17:30

3.1 09:00-14:00 и 17:30-21:00

Реклама

3.2 09:00-10:30 и 17:30-21:00

4.1 08:00-10:30 и 17:30-20:00

4.2 09:00-10:30 и 17:30-22:00

5.1 10:30-14:00 и 21:00-23:00

Реклама

5.2 10:30-14:00 и 21:00-24:00

6.1 10:30-14:00

6.2 10:30-14:00

Киевская область

1.1 06:00-08:00 и 15:00-18:30

Реклама

1.2 06:00-08:00, 08:30-11:30 и 15:00-18:30

2.1 06:00-08:00 и 15:00-18:30

2.2 06:00-08:00 и 15:00-20:00

3.1 08:00-15:00 и 18:30-20:00

Реклама

3.2 08:00-11:30 и 18:30-22:00

4.1 08:00-11:30 и 18:30-22:00

4.2 08:00-11:30 и 18:30-22:00

5.1 11:30-15:00 и 22:00-23:00

Реклама

5.2 11:30-15:00 и 22:00-24:00

6.1 11:30-18:30

6.2 11:30-15:00

Одесская область

1.1 15:30-19:00

Реклама

1.2 15:30-19:00

2.1 06:00-08:30 и 15:30-19:00

2.2 06:00-12:00 и 15:30-19:00

3.1 08:30-12:00 и 19:00-22:00

Реклама

3.2 08:30-12:00 и 19:00-22:30

4.1 08:30-12:00 и 19:00-20:00

4.2 08:30-12:00 и 19:00-23:00

5.1 12:00-15:30 и 22:30-24:00

Реклама

5.2 12:00-15:30

6.1 12:00-15:30

6.2 12:00-15:30

Днепропетровская область

1.1 13:30-17:00

Реклама

1.2 13:30-17:00

2.1 06:00-07:00, 08:30-10:00 и 13:30-20:30

2.2 06:00-10:00 и 14:00-20:30

3.1 06:30-13:30 и 17:00-20:30

Реклама

3.2 07:00-13:30 и 17:00-20:30

4.1 07:00-10:00 и 17:00-24:00

4.2 07:00-10:00 и 17:00-24:00

5.1 06:00-06:30, 10:00-17:00 и 20:30-24:00

Реклама

5.2 10:00-17:00 и 20:30-24:00

6.1 10:00-13:30 и 20:30-24:00

6.2 10:00-14:00 и 20:30-24:00

Приведенные графики являются плановыми стабилизационными отключениями. Фактическое время и продолжительность отключений могут изменяться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины.