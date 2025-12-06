Нові графіки відключень світла на 6 грудня: коли та де не буде електроенергії

Відключення світла

У суботу, 6 грудня, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях продовжують діяти стабілізаційні відключення електроенергії, організовані ДТЕК. Графіки передбачають кілька черг відключень протягом доби, переважно у ранкові, денні та вечірні години.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК у Telegram.

Київ — графік відключення світла 6 грудня

1.1 06:00–10:30 та 14:00–17:30

1.2 06:00–08:00 та 14:00–17:30

2.1 06:00–09:00 та 14:00–17:30

2.2 06:00–10:30 та 14:00–17:30

3.1 09:00–14:00 та 17:30–21:00

3.2 09:00–10:30 та 17:30–21:00

4.1 08:00–10:30 та 17:30–20:00

4.2 09:00–10:30 та 17:30–22:00

5.1 10:30–14:00 та 21:00–23:00

5.2 10:30–14:00 та 21:00–24:00

6.1 10:30–14:00

6.2 10:30–14:00

Київська область

1.1 06:00–08:00 та 15:00–18:30

1.2 06:00–08:00, 08:30–11:30 та 15:00–18:30

2.1 06:00–08:00 та 15:00–18:30

2.2 06:00–08:00 та 15:00–20:00

3.1 08:00–15:00 та 18:30–20:00

3.2 08:00–11:30 та 18:30–22:00

4.1 08:00–11:30 та 18:30–22:00

4.2 08:00–11:30 та 18:30–22:00

5.1 11:30–15:00 та 22:00–23:00

5.2 11:30–15:00 та 22:00–24:00

6.1 11:30–18:30

6.2 11:30–15:00

Одеська область

1.1 15:30–19:00

1.2 15:30–19:00

2.1 06:00–08:30 та 15:30–19:00

2.2 06:00–12:00 та 15:30–19:00

3.1 08:30–12:00 та 19:00–22:00

3.2 08:30–12:00 та 19:00–22:30

4.1 08:30–12:00 та 19:00–20:00

4.2 08:30–12:00 та 19:00–23:00

5.1 12:00–15:30 та 22:30–24:00

5.2 12:00–15:30

6.1 12:00–15:30

6.2 12:00–15:30

Дніпропетровська область

1.1 13:30–17:00

1.2 13:30–17:00

2.1 06:00–07:00, 08:30–10:00 та 13:30–20:30

2.2 06:00–10:00 та 14:00–20:30

3.1 06:30–13:30 та 17:00–20:30

3.2 07:00–13:30 та 17:00–20:30

4.1 07:00–10:00 та 17:00–24:00

4.2 07:00–10:00 та 17:00–24:00

5.1 06:00–06:30, 10:00–17:00 та 20:30–24:00

5.2 10:00–17:00 та 20:30–24:00

6.1 10:00–13:30 та 20:30–24:00

6.2 10:00–14:00 та 20:30–24:00

Наведені графіки є плановими стабілізаційними відключеннями. Фактичний час та тривалість відключень можуть змінюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.