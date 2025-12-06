Україну очікує ще одна м’яка зима з нестійкими морозами / © Associated Press

Україна так розташована, що географічно і кліматично у нас можуть бути досить різні прояви погодних умов, особливо це спостерігається останніми десятиріччями. Однак виключати сильні морози взимку не можна.

Про це сказала синоптикиня Наталія Птуха в інтерв’ю «24 Каналу».

«Упродовж зими подекуди можливий навіть один період на 10 — 20 днів з мінімальною температурою в діапазоні вже таких відчутних морозів — від 5 до 15 градусів. І, звичайно, під час цього, якщо будуть приходити величезні фронти, то може утворюватися сніговий покрив. Але оскільки маємо тенденцію до того, що зараз часто процеси можуть кардинально змінюватися і по температурних властивостях, цей сніг радше за все буде нестабільним і буде танути», — сказала вона.

За її даними, цього року також очікуємо, що десь на 1,5 — 2 градуси температура буде вищою для зимових місяців. У грудні температура вища на 2 градуси.

«Треба не забувати, що впродовж холодного періоду погодні умови можуть зазнавати досить різких змін, не тривалих, але достатньо відчутних. Тому можуть також бути похолодання, і опади різної інтенсивності та тривалості, а також небезпечні стихійні явища», — додала вона.

