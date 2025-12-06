ТСН у соціальних мережах

В Україні різко змінилися ціни на популярний салатний овоч

На українському ринку знову знизилися ціни на імпортні помідори — до 65–75 грн/кг.

Ціни на помідори

Ціни на помідори / © unsplash.com

В Україні фіксують нове зниження вартості помідорів. Імпортні томати подешевшали після короткого стрибка цін минулого тижня, який суттєво «охолодив» попит на ринку.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Експерти зазначають, що цього тижня продажі місцевих тепличних овочів були мінімальними — більшість господарств завершили сезон. Натомість імпорту стало значно більше, що різко збільшило пропозицію і вплинуло на цінову динаміку.

До кінця робочого тижня оптові ціни впали до 65–75 грн/кг ($1,54–1,78/кг) — це приблизно на 13% нижче, ніж тижнем раніше. Виробники пояснюють таку тенденцію одночасним падінням попиту та активним завезенням томатів із-за кордону. При цьому трейдери зізнаються: якість імпорту не завжди відповідає очікуванням покупців.

Нині імпортні помідори продаються в середньому на 10% дешевше, ніж у цей самий період торік. Оптовики не виключають подальшого здешевлення: якщо попит і надалі залишатиметься слабким, компанії будуть змушені знижувати ціни, щоб уникнути накопичення товару на складах.

Нагадаємо, в Україні ціни на огірки досягли найвищого рівня як мінімум за останні 8 років.

