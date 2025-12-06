Індивідуальні номерні знаки на авто: як уникнути проблем на кордоні

Автономера / © Pixabay

Власники індивідуальних номерних знаків повинні використовувати стандартні державні таблички при поїздках за кордон. Індивідуальні знаки діють лише в Україні та не визнаються міжнародними нормами дорожнього руху.

Про це пише Судово-юридична газета.

Головний сервісний центр МВС України наголошує на обов’язковості дотримання правил міжнародного дорожнього руху та використання лише стандартних номерних знаків за межами країни.

Індивідуальні номерні знаки (ІНЗ), які водії можуть замовити для персоналізації автомобіля чи мотоцикла, діють виключно в межах України.

За кордоном ІНЗ не визнаються, бо вони є додатковими табличками, що використовуються разом зі стандартними державними номерами.

Міжнародні договори з дорожнього руху вимагають використання тільки офіційних номерів, тоді як декоративні або персоналізовані комбінації не передбачені.

Згідно з наказом МВС №174, індивідуальні номери можна встановлювати на легкові автомобілі, вантажні автомобілі, автобуси, мотоцикли, моторолери та мопеди, окрім того, причепи та напівпричепи не можуть мати індивідуальні таблички.

Як оформити індивідуальний номерний знак

Процедура замовлення ІНЗ доступна

Онлайн: через електронний Кабінет водія

Офлайн: у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС

Вимоги до комбінацій

Легкові авто: 3–8 символів (літери або 3–7 літер з цифрами)

Мотоцикли: 3–6 символів (2–5 літер з цифрами)

Комбінація має бути унікальною

Після виготовлення ІНЗ власник проходить перереєстрацію ТЗ, щоб інформація про індивідуальний знак була внесена до документів.

Рекомендації при виїзді за кордон

Щоб уникнути проблем на кордоні, власникам ІНЗ слід:

Мати при собі стандартні номерні знаки

Встановити їх перед перетином державного кордону

Використовувати персоналізовані знаки тільки на території України.

