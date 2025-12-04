ТСН у соціальних мережах

Як здорожчають продукти перед Новим роком та чи буде потім дешевше

Вже в середині грудня українці відчують на собі зростання вартості харчів.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Продукти додадуть у ціні

Продукти додадуть у ціні / © Pixabay

На українському ринку наприкінці року традиційно відбувається зростання попиту. Це пов’язано з тим, що люди готуються до різдвяних та новорічних свят.

Економіст Володимир Чиж розповів виданню Новини.LIVE, що буде з цінами на продукти в цей період.

Чиж пояснив, що в грудні попит на м’ясні продукти традиційно зростає, що призводить до сезонного підвищення цін на 5-10%.

«Враховуючи купівельну спроможність, м’ясний сегмент не демонструє різких стрибків, але передсвяткове навантаження традиційно дає короткострокове зростання. Свинина може зрости найбільше — до 10%, через активний попит на страви до святкового столу», — сказав він.

Зі слів експерта, курятина залишиться найбільш стабільною в ціні, оскільки виробництво цього виду м’яса компенсує сезонні коливання.

«Яловичина показує помірне, але стабільне зростання попиту, тому підвищення цін очікується в межах 3-6%«, — додав він.

Передсвятковий період — час максимального попиту на ковбаси, шинку, салямі та інші делікатеси.

«У грудні ціни можуть збільшитися на 8-12%, особливо на продукцію середнього та преміального сегмента. На бюджетні види ковбас коливання цін будуть мінімальними», — сказав він.

Економіст зауважив, що імпортована риба (сьомга, форель, скумбрія) може здорожчати на 10-15% через передсвятковий попит.

За його словами, українська риба (короп або товстолобик) зазвичай зростає у ціні до 5%, особливо ближче до Різдва.

Експерт наголосив, що фрукти, особливо цитрусові (апельсини, мандарини, лимони) традиційно дорожчають в грудні. Прогнозується зростання цін на 10-15%.

«Яблука та груші українського виробництва можуть здорожчати лише на 3-5%, залежно від умов їх зберігання. Банани ж реагують на валютний курс. Тому їх вартість може зрости на 5-8%«, — уточнив він.

Чиж додав, що овочі борщового набору, зазвичай у ціні більш стабільні, оскільки зберігаються у великих обсягах.

Раніше повідомлялося, що перед Різдвом в Україні стануть дешевшими молочні продукти, проте це короткочасне зниження цін.

