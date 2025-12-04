Синоптики попереджають про небезпечні погодні сюрпризи: якою буде зима в Україні

Білка. / © Pexels

Погодні умови в східній частині Європи, зокрема в Україні, залежать і від активності Полярного вихору. Впродовж зимових місяців, ймовірно, спостерігатиметься циклонічний характер погодних умов над Європою, а також переміщення теплого і вологого атлантичного повітря в глиб континенту.

Про це йдеться в аналізі Укргідрометцентру.

Зазначається, що західне перенесення повітряних мас над Європою, яке характеризується вологим і теплим повітрям атлантичного походження), може переривати вторгненнями холодного арктичного повітря з півночі і північного-сходу. Саме тому на тлі загалом теплої погоди будуть періоди справжньої зими. Більш ймовірно це може відбутися в січні та в лютому.

З огляду на це синоптики зробили висновки щодо майбутньої зими в Україні. Очікується, що середня температура зимових місяців буде вищою за норму на 1,5°С - 2°С. Ця тенденція буде характерною впродовж більшості днів холодного сезону.

"Не виключені періоди холодної (морозної погоди) тривалістю від трьох до семи днів (може бути один період на 10-20 діб) з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5°С до 18°С морозу. У північній частині та Карпатах в окремі дні дещо нижче (найбільш ймовірно в січні та лютому)", - йдеться у повідомленні.

Синоптики наголошують, що в холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін: нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань, випадіння опадів різної інтенсивності та тривалості, спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань повідомляв, що на Україну насувається найсильніше похолодання за 70 років. Це показує одна з численних моделей прогнозування. Синоптик наголосив на тому, що за останні 20 років зими в Європі скоротилися в середньому на 24 дні – це показує аналітика супутників Copernicus.