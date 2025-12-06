Будут ли морозы и снег в Украине этой зимой — прогноз синоптика

Украину ждет еще одна мягкая зима с неустойчивыми морозами / © Associated Press

Украина так расположена, что географически и климатически у нас могут быть достаточно разные проявления погодных условий, особенно это наблюдается в последние десятилетия. Однако исключать сильные морозы зимой нельзя.

Об этом сказала синоптик Наталья Птуха в интервью «24 Каналу».

«В течение зимы иногда возможен даже один период на 10 — 20 дней с минимальной температурой в диапазоне уже таких ощутимых морозов — от 5 до 15 градусов. И, конечно, во время этого, если будут приходить огромные фронты, может образовываться снежный покров. Но поскольку есть тенденция к тому, что сейчас часто процессы могут кардинально меняться и по температурным свойствам, этот снег, скорее всего, будет нестабильным и будет таять», — сказала она.

По ее данным, в этом году также ожидаем, что где-то на 1,5-2 градуса температура будет выше для зимних месяцев. В декабре температура выше 2 градусов.

«Надо не забывать, что в течение холодного периода погодные условия могут претерпевать достаточно резкие изменения, не длительные, но достаточно ощутимые. Поэтому могут также быть похолодание и осадки разной интенсивности и продолжительности, а также опасные стихийные явления», — добавила она.

