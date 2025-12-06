ТСН у соціальних мережах

Гламур
812
1 хв

Наталка Денисенко у День святого Миколая показала казковий ранок 8-річного сина від Федінчика

Подарунки Андрійкові вручали казкові персонажі.

Валерія Гажала
Наталка Денисенко з сином

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко показала святкування Дня святого Миколая у родині.

Так, артистка виховує 8-річного синочка Андрія від колишнього чоловіка Андрія Федінчика. Зіркова мама завчасно подбала про диво для дитини й замовила для нього аніматорів з подарунками. Тож 6 грудня хлопчик прокинувся від справжнього візиту святого Миколая та його помічниці.

Такий особливий ранок авжеж не обійшовся без подарунків. На Андрійка чекали нові іграшки під ялинкою. У фотоблогу Наталка показала перші емоції сина та його захват від побаченого вдома зранку.

Син Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Син Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«У когось у Києві був добрий раночок з Миколайчиком і подарунками. Моя любов», — замилувала Денисенко, яка зараз гастролює з виставою містами України.

Крім того, акторка не втратила нагоди пожартувати. Вона розповіла, що зранку під подушкою нічого не знайшла, тож доведеться тішити себе подарунками самостійно.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча з чоловіком і дітьми теж показалися у справжній казці. Зіркова родина попозувала біля ялинки з подарунками у День святого Миколая й зачарувала розвагами.

