Могилевська похизувалася подарунками доньок на День святого Миколая й зворушила реакцією

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася атмосферою, яка панує в її будинку у День святого Миколая 6 грудня.

У фотоблогу зірка поділилася, що від самого ранку на її доньок Соню та Мішель вже чекали подарунки від Миколая. За словами Наталії, молодша донечка чекала на це свято дуже сильно, тож прокинулася у вихідний аж о сьомій ранку й знайшла у себе іграшку русалоньку. Разом з мамою Соня розпакувала її та потішилася такому сюрпризу.

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

А ось старша донечка Мішель не одразу квапилася загладяти під подушку. Хоча зіркова мама показала, що там на підлітка чекали солодощі, сірий светр і шапка. Саме цей колір, говорить Наталія, пасує очам донечки.

Сториз Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сториз Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Соня прокинулася, знайшла подарунки, розбудила бідну Мішельку о сьомій і каже: „Давай розбирати“. Там була русалонька. А Мішель не знала, що її теж чекало дещо від Миколайчика під її сірі прекрасні очі», — поділилася Наталія.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко також показала святковий ранок її сина Андрія. На хлопчика чекав справжній святий Миколай і його помічниця вдома.